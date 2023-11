Los conductores de VTC dicen basta a las condiciones laborales a las que están sometidos por la prestación de sus servicios a través de la plataforma Uber. Denuncian que el mero reporte negativo de un cliente -en muchas ocasiones sin que la versión del conductor sea tenida en cuenta-, les supone el bloqueo automático de la aplicación en no pocas ocasiones. Una penalización que conlleva la pérdida de la jornada laboral entera y, en consecuencia, un día menos de sueldo de unos salarios ya de por sí austeros.

Los trabajadores que prestan sus servicios para empresas que operan en la Comunidad de Madrid y que utilizan Uber para la obtención de clientes han preferido ofrecer sus testimonios a OKDIARIO bajo el estricto anonimato, por miedo a ser identificados y perder su trabajo. Por ello, todos los nombres que figuran en el presente artículo son pseudónimos.

Denuncias de mujeres

J. López, con varios años de experiencia a sus espaldas, cita a este periódico en festivo, único día en que libra, en un barrio madrileño donde viven varios conductores de VTC. Para López, esta es su única fuente de ingresos y, sin embargo, se muestra muy contundente en cuanto a las valoraciones negativas hacia el conductor: «Indistintamente de lo que diga el cliente, el conductor no tiene medio ni forma de defenderse».

López pone el caso de «una mujer que dice que el conductor le ha dicho X o le ha hecho Y. El conductor pasa a ser bloqueado en la cuenta definitivamente, sin tener acceso ni derecho a explicación, a reclamación, a justificación y la justificación». A lo que añade: «Se queda sin trabajar el mismo día, la aplicación le bloquea automáticamente».

Según López, lo grave es que esto puede ser utilizado para «cargarte a un compañero: metes a una tía que coja su Uber y a tomar por culo. O coges a una persona y la metes en el coche de alguien que no te cae bien y basta con que le ponga una alerta de seguridad». Preguntado por si ha de mediar denuncia, López explica que basta «con que ponga un comentario en la aplicación del tipo el conductor se me ha insinuado y se acabó, la aplicación automáticamente le bloquea y no vuelve a coger el coche ese día».

Uber: «Hay investigación exhaustiva»

Por su parte, Uber explica a OKDIARIO que cuando son informados de un incidente, llevan a cabo «una investigación exhaustiva». Admite que «es posible» la «suspensión temporal, de manera preventiva y previo aviso» de «la cuenta del usuario mientras» recaban «toda la información», de forma especial «en casos de comportamiento ilegal o fraudulento».

Es más, desde la plataforma de servicios de transporte, movilidad y reparto se insiste en que hacen «todo lo posible por hablar con todas las partes involucradas» para asegurarse de tener «ambas versiones de los hechos». «Desconectar una cuenta es una decisión muy seria», apuntalan, a lo que agregan que, cuando reciben denuncias de comportamientos contrarios a sus normas de uso, cuentan con «una serie de pasos» para garantizar que la acción en respuesta sea «proporcionada y justa».

En todo caso, teniendo en cuenta la legislación aplicable, Carlos Lacaci, abogado y socio director de Lacaci & Delgado Abogados, explica a OKDIARIO que «cualquier conducta irregular de un trabajador, en este caso de conductor de Uber, tiene que ser abierto». Por tanto, debe mediar «un expediente sancionador por parte de la empresa que le comunique en primer lugar, por escrito, la falta que presuntamente haya cometido, sea leve, grave o muy grave, máxime si se trata de presuntos hechos delictivos frente a los pasajeros».

Robos de dinero o trayectos impagados

M. Gutiérrez es otro conductor que trabaja para Moove Car, la mercantil líder en licencias del sector VTC en España que presta su servicio, según indica en su página web, «en exclusiva con Uber para el transporte de pasajeros»: «No estamos seguros en ningún momento, estamos expuestos a que nos roben o que nos quiten el dinero recolectado, o cualquier cosa, ¿sabes? Estamos vendidos totalmente».

La inseguridad sobreviene en otras ocasiones a los conductores de VTC de los propios clientes. L. Martínez cuenta el caso vivido en primera persona de «los que vienen alcoholizados». En semejantes circunstancias, Martínez no ha dudado en «cancelarles el servicio». Martínez recuerda que, ante varias cancelaciones, Uber les manda un aviso «y cuando sigues cancelando, acaban por bloquearte la cuenta».

Solución: ¿grabar al conductor?

Todos los conductores de VTC que han prestado testimonio a este medio afirman que una solución podría ser grabarles, por la seguridad del cliente, pero sobre todo, por la del propio conductor. J. López afirma que se podría poner un sistema de grabación de «audio dentro del vehículo, para que, tanto como el conductor como el pasajero, tengan una herramienta de defensa».

Aunque Uber asegura que «los conductores (de VTC) también pueden solicitar que revisemos de nuevo su desactivación, presentando pruebas adicionales como fotos, vídeos, etc.», los trabajadores aseguran a este digital que no están permitidas las grabaciones. Fuentes sindicales reunidas recientemente con el comité de empresa de Moove Car que trabaja en exclusiva para Uber, aseguran que esta cuestión sobre su seguridad fue planteada y se hizo caso omiso por parte de la mercantil.

De su lado, Uber explica que dispone de «funcionalidades de seguridad» tanto para el usuario como para el consultor como, entre otras, la verificación de la matrícula por el cliente antes del viaje, optar por una verificación con número PIN antes de subir al vehículo, la localización por GPS, o la opción de compartir con amigos. Todas ellas, para el usuario. Para el conductor tan sólo existe el contacto por Uber si el vehículo está inmovilizado durante un tiempo determinado, o la existencia de un equipo de soporte disponible 24 horas al que recurrir, así como un agente de seguridad para dar apoyo.

J. López explica que en el pasado, se intentó colocar cámaras de vigilancia en los coches, eligiendo al conductor «a dedo». Una prueba que en su opinión se hizo «para vigilar conductor», no por su seguridad. Ahora, se les niega la solución de grabarles porque «sale caro», según las explicaciones recibidas por estos trabajadores de la empresa que presta los servicios a través de Uber y que les contrata a ellos, los conductores de VTC. Mientras, estos conductores continuarán con el miedo a que su cuenta sea bloqueada si el cliente opta por presentar una queja por casi cualquier motivo.