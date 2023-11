La empresa líder en licencias del sector VTC en España, Moove Cars, que trabaja en exclusiva con Uber para el transporte de pasajeros, asegura a sus empleados que «el registro de jornada de la app de Moove Driver» funciona perfectamente, salvo «contadas ocasiones» porque a los conductores les «falta información» o son éstos los que «pulsan mal los botones». Así lo aseguran los empleados a OKDIARIO ante su denuncia a su empleador por la gran diferencia que existe entre las «horas registradas y las efectivas trabajadas», a veces, de hasta 4 horas más de trabajo diarias para cumplir con la jornada laboral de 8 horas.

En esta ocasión, tanto MooveCars como Uber han preferido no contestar a este periódico cuando han sido preguntadas por esta reivindicación de sus empleados, como tampoco sobre las posibles medidas que puedan estar adoptando para solventar el problema del registro horario en sus apps o el propio cumplimiento de la jornada laboral efectiva de, respectivamente, sus trabajadores o conductores usuarios de sus apps.

Multa y pérdida de puntos del carnet

Un trabajador usuario de la app de Moove Cars y de Uber confiesa a OKDIARIO que ya han advertido a su empleador de las consecuencias que acarrearán no dar solución al problema: «Les hemos dicho que, con la nueva ley de Dirección General de Tráfico que entra en vigor el próximo 2024, si seguimos con el sistema de botones, nos va conllevar no sólo multas, sino pérdida de puntos del carnet y, por tanto, el empleo». «No puede ser que andemos tocando los botones mientras conducimos, tocamos los botones por orden expresa de la empresa», agrega.

Otro empleado cuenta que UGT y CC.OO. tienen «denunciada» la App de Moove y que se conocerá algo más del procedimiento antes de que termine el mes: «Algunos estamos haciendo hasta 11 horas para que nos cuenten 8 trabajadas». De entre los fallos, el regreso a la zona de trabajo a veces no es contabilizado como tiempo trabajado si, por ejemplo, durante dicho regreso tras haber dejado a un cliente, se hace una pequeña pausa: «Entendemos que no se contabilice el tiempo que estás parado para descansar o comer, pero sí debería computarse el resto del camino de vuelta».

Pendientes del botón

Llegar a esas 8 horas efectivas resulta más complicado para quienes tienen una zona de trabajo más reducida. Otra conductora, afectada por esta circunstancia, explica a OKDIARIO que le resulta «prácticamente imposible llegar» a las 8 horas efectivas de trabajo porque le sale «mucho tiempo» como que ha estado «fuera de la zona de trabajo.

Otro empleado justifica con una grabación en tiempo real -de la que no se puede ofrecer más detalles para que no sea identificable y pierda el empleo-, cómo le tocó realizar hasta 11 horas de trabajo, durante una misma jornada, para cumplir las 8 horas, pues sufrió retención por tráfico dentro de un túnel de Madrid. La app, en este caso de Uber, perdió la señal y, aunque la aplicación continuó funcionando en off, no permitió la entrada de nuevos servicios ni contabilizó el tiempo de conexión, es decir; no le computó como tiempo real trabajado.

A las dificultades por su interactuación con los usuarios descontentos, con o sin razón, que provoca a los conductores de VTC la pérdida de una jornada entera de trabajo por el «bloqueo automático» según expresan a este medio, se suma la dificultad de tener que hacer horas de más para llegar a las 8 horas efectivas en las aplicaciones que miden su tiempo de trabajo.