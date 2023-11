Si deseas mejorar tu salud de forma natural y sencilla debes conocer el secreto de miles de personas que se sienten mejor cada día. Si la respuesta es sí, sigue leyendo, porque te vamos a revelar el complemento de Mercadona que todo el mundo busca. Lo recomiendan los expertos y tiene unos beneficios increíbles para tu organismo y de él te lo contamos todo a continuación.

El complemento de Mercadona que todo el mundo busca

¿Sabías que el omega 3 es un ácido graso esencial que tu cuerpo no puede producir y que debes obtener a través de la alimentación o de la suplementación? El omega 3 tiene numerosos beneficios para tu salud, como mejorar la función cardiovascular, cerebral, ocular, inmunológica y articular. Sin embargo, no siempre es fácil consumir suficiente omega 3 a través de los alimentos, especialmente si no eres fan del pescado azul, una de las principales fuentes de este nutriente.

Por eso, muchas personas recurren a las perlas de omega 3, un suplemento dietético que te aporta la cantidad diaria recomendada de este ácido graso en una sola toma. Pero no todas las perlas de omega 3 son iguales, y hay algunas que destacan por su calidad, pureza y eficacia. Es el caso de las perlas de omega 3 de Deliplus, el complemento de Mercadona que todo el mundo busca y que recomiendan los expertos.

Las perlas de omega 3 de Deliplus son un producto elaborado con aceite de pescado procedente de fuentes sostenibles y certificadas. Cada perla contiene un 60% de aceite de pescado, de los cuales un 40 % son de ácido eicosapentaenoico (EPA) y un 20% son de ácido docosahexaenoico (DHA), los dos tipos de omega 3 más importantes para la salud. Estos ácidos grasos se presentan en forma de triglicéridos naturales, lo que facilita su absorción y aprovechamiento por el organismo.

Las perlas de omega 3 de Deliplus también cuentan con un recubrimiento especial que evita el sabor y el olor a pescado, así como las molestias digestivas que pueden causar otros suplementos. Además, están libres de gluten, lactosa, azúcares añadidos y colorantes artificiales. Su precio es muy asequible: solo 3,95 euros la caja de 60 perlas, lo que equivale a dos meses de tratamiento.

¿Cómo tomar las perlas de omega 3 de Deliplus? La dosis recomendada es de una perla al día, preferiblemente por la mañana No se debe superar esta cantidad sin consultar con un profesional sanitario. Tampoco se recomienda tomar este suplemento si se tiene alergia al pescado o si se está tomando algún medicamento anticoagulante o antiinflamatorio.

Cuáles son los beneficios de las perlas de Omega 3

Los beneficios de las perlas de omega 3 de Deliplus se notan a partir de las primeras semanas de uso. Algunos de los efectos positivos que puedes experimentar son:

Mejora la salud del corazón : El omega 3 ayuda a reducir los niveles de colesterol malo (LDL) y triglicéridos en la sangre, lo que disminuye el riesgo de enfermedades del corazón, como la hipertensión y los infartos.

: El omega 3 ayuda a reducir los niveles de colesterol malo (LDL) y triglicéridos en la sangre, lo que disminuye el riesgo de enfermedades del corazón, como la hipertensión y los infartos. Reduce la inflamación : El omega 3 es un potente antiinflamatorio natural, por lo que las perlas de omega 3 pueden ayudar a reducir la inflamación en el cuerpo. Esto puede ser beneficioso para personas que sufren de condiciones inflamatorias crónicas, como artritis, enfermedades autoinmunes y enfermedades intestinales2.

: El omega 3 es un potente antiinflamatorio natural, por lo que las perlas de omega 3 pueden ayudar a reducir la inflamación en el cuerpo. Esto puede ser beneficioso para personas que sufren de condiciones inflamatorias crónicas, como artritis, enfermedades autoinmunes y enfermedades intestinales2. Mejora la función cerebral: El omega 3 es esencial para el desarrollo y buen funcionamiento del cerebro. Tomar perlas de omega 3 puede mejorar la memoria, el aprendizaje y la concentración. Además, se ha demostrado que el consumo regular de omega 3 en mujeres embarazadas favorece el desarrollo cerebral de los bebés.

El omega 3 es esencial para el desarrollo y buen funcionamiento del cerebro. Tomar perlas de omega 3 puede mejorar la memoria, el aprendizaje y la concentración. Además, se ha demostrado que el consumo regular de omega 3 en mujeres embarazadas favorece el desarrollo cerebral de los bebés. Protege la visión: El omega 3 es importante para la salud ocular, ya que previene la degeneración macular asociada a la edad, una de las principales causas de ceguera en personas mayores.

El omega 3 es importante para la salud ocular, ya que previene la degeneración macular asociada a la edad, una de las principales causas de ceguera en personas mayores. Mejora la piel: El omega 3 contribuye a mantener la hidratación, elasticidad y firmeza de la piel, así como a prevenir el envejecimiento prematuro y las arrugas.

Como ves, las perlas de omega 3 de Deliplus son un complemento ideal para cuidar tu salud desde dentro. No esperes más y hazte con ellas en tu tienda Mercadona más cercana o a través de su página web3. Tu cuerpo te lo agradecerá.