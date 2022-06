Comparte momentos con amigos con la mesa que está arrasando en H&M

Esta mesa es el complemento perfecto para conseguir un punto de apoyo bonito, sencillo y práctico. Es ideal para salones que quieran incorporar una mesa de café sin renunciar al espacio disponible. Te contamos todos los detalles sobre la nueva mesa de H&M que está arrasando por su estilazo.

Las mesas de café son de gran utilidad cuando vienen amigos, tus invitados pueden utilizarlas para dejar sus bebidas mientras habláis e incluso puedes dejar algún que otro snack para la velada. Además, existen tantos modelos que encontrar uno que vaya con tu estilo, espacio y presupuesto no será nada complicado. Si aún no sabes por cuál decidirte, tienes que pasarte por H&M Home, tienen la mesa de H&M más ‘top’ del momento.

La mesa de H&M que tu salón pide a gritos

Esta mesa auxiliar pequeña es de metal y tiene un acabado en negro que quedará ideal en salones de estilo nórdico, industrial o minimalista. Es un mueble polivalente que se adapta a cualquier espacio, podrás ponerla como mesa de café en el salón, en un rincón con alguna planta o incluso en la habitación.

Cuenta con un tablero redondo de borde bajo con un diámetro de 30 cm, una medida ideal para poder preparar un espacio para el café cuando tengas invitados o crear un pequeño centro decorativo con flores o velas. Las posibilidades con este mueble con infinitas y lo mejor es que podrás irlo moviendo para tener un accesorio polivalente y funcional.

Tiene una altura de 42 cm y está fabricada 100% de metal, por lo que podrás usarla tanto en interior como exterior. Tiene tantas opciones que lo más difícil será escoger dónde queda mejor, esa parte ya, corre de tu cuenta. Lo bueno es que es tan bonito que lo pongas donde la pongas quedará de lujo y dará un toque elegante a toda la estancia.

¿Por qué es una buena idea tener una mesa de café?

Puede que decorando tu casa no hayas pensado en incorporar una mesa de café, estas pueden resultar molestas o aparatosas en un primer momento, sobre todo si apuestas por una mesa muy grande o robusta. No obstante, hay opciones más ligeras, como esta mesa de H&M, que una vez las pruebas, ya no sabes vivir sin ellas.

Las novedades de H&M nunca paran de sorprendernos, pero con esta se han pasado el juego, combina estética y practicidad a la perfección. Tener una mesa de café te ayudará a tener más opciones cuando vengan invitados y podrás dejarlos con la boca abierta con algún picoteo de dulces de los que siempre apetecen.

También, es un complemento ideal para dejar una bebida fresquita mientas miras una película o lees un buen libro o incluso pueden encender una vela y desconectar después de todo el día con un poco de relax. Planazos que con solo hablar de ellos ya nos apetecen y en todo, esta mesa será un ‘must’. Lo mejor es que ahora puedes comprarla por menos de 20 euros en su web o tiendas físicas. ¡No la puedes dejar escapar!