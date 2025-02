Muchos españoles se preguntan cómo les afecta la reducción de jornada laboral y si esta medida va a tener un impacto sobre el sueldo que les llega a su cuenta a final de mes. Y es que el Gobierno aprobó en el Consejo de Ministros del pasado martes reducir el tiempo que hay que trabajar en una semana si se tiene jornada completa de 40 horas a 37,5 horas, una medida que no ha estado exenta de polémicas. Con todo, los trabajadores aún tendrán que esperar para que esto se haga realidad.

Sí, la reducción de jornada fue aprobada por el Gobierno, pero aún tiene que ser votada por el Congreso de los Diputados por todos los partidos que tienen representación parlamentaria. Es decir, la medida aún puede echarse para atrás si no logra convencer a la mayoría de los representantes de los españoles.

Por el momento, parece que el Ejecutivo tiene bastantes posibilidades de llevar a término sus objetivos en esta materia. Los partidos políticos escorados a la izquierda (como el BNG, ERC o Bildu) votarán, con seguridad, a favor de reducir el tiempo de trabajo semanal. Sin embargo, aún está en el aire el apoyo de otras formaciones más cercanas a la derecha.

En un principio, tanto Vox como el Partido Popular se oponen rotundamente a aplicar esta política. Las razones que esgrimen ambas organizaciones no son cosa menor, pues el Gobierno no ha sido capaz de llegar a un acuerdo con los representantes de los autónomos y las empresas, es decir, no existe un consenso dentro del sector privado.

CEOE y Cepyme insisten en llamar la atención sobre el impacto de aprobar medidas como la del pasado martes en el Consejo de Ministros. «Medidas como el aumento del SMI o la reducción de jornada –impuestas sin tener en cuenta circunstancias específicas de los territorios, sectores o tamaños de empresa, ni la evolución a la baja de la productividad– impactarán negativamente en las pequeñas y medianas empresas, mermando su rentabilidad, su capacidad para invertir y añadiendo una indeseable rigidez a la planificación de la actividad empresarial», señalan.

Además, ambas organizaciones ponen el foco en el caso de los agricultores y los trabajadores del sector primario, el único sector que pierde afiliados en enero, incluso en las series desestacionalizadas, según los datos publicados por el Ministerio de Trabajo y el Departamento de Inclusión y Seguridad Social.

Y es que los empresarios tendrán que gastar 3.000 euros más al año por cada trabajador en concepto de horas extra para compensar las horas reducidas. Es decir, tanto PP como Vox ven con preocupación el efecto que la reducción de jornada puede llegar a tener sobre el empleo y sobre muchos sectores que ya están sufriendo una mala situación económica en la actualidad.

Por ello, la baza está en manos de PNV y Junts. Los primeros, según parece, votarán a favor de la medida, ya que en el País Vasco las horas trabajadas por convenio se acercan ya, de media, enormemente a los que propone esta medida. Es decir, los independentistas catalanes serán los que tengan el botón de aprobación.

Cómo afecta la reducción de jornada laboral

Así, muchos dan por hecho que la decisión ya está tomada y se preguntan cómo afecta la reducción de jornada laboral a sus sueldos y a su horario. El hecho es que la orden preparada por el Ministerio de Trabajo es obligar a las empresas a no bajar los salarios, sino sólo las horas trabajadas. Es decir, los españoles cobrarán lo mismo, pero trabajarán media hora menos por día o, si se reparte de otra forma, dos horas y media menos por semana.

Las multas que pueden sufrir las empresas por incumplir esta norma podrían alcanzar hasta los 10.000 euros. Por tanto, pocos se arriesgarán a modificar los salarios de sus trabajadores. No obstante, aquellos que en la actualidad estén a media jornada, es decir, a 20 horas, tendrán que ajustar su retribución, dado que su horario ya será mayor que la mitad de la jornada completa.

Es más, las multas de 10.000 euros no serán por empresa, sino que la Inspección de Trabajo impondrá estas sanciones por cada trabajador que se encuentre en una situación irregular como, por ejemplo, que no hayan disfrutado de la reducción o que se les haya bajado el sueldo.

Por todo ello, las empresas españolas miran con preocupación la situación, algunas temen su cierre definitivo. No obstante, aún queda juego político por delante para saber con seguridad si finalmente la medida llega a término y si los trabajadores españoles reducen su horario de verdad. Sea como sea, el Ministerio de Trabajo, dirigido por Yolanda Díaz, ha dado de margen a las compañías para adaptarse a esta nueva situación hasta diciembre de este año.