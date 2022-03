Cada día más empresas deciden parar de forma temporal sus fábricas a consecuencia de huelga de transportes. El Grupo Calvo, Azucarera, Cuétara y Coren han detenido durante unos días su producción. Mientras que otras como Danone, Estrella Galicia, Heineken o Mahou San Miguel alertan de que tendrán que «unirse a la tendencia pronto» si la situación continúa así.

El Grupo Calvo, especializado en conservas, cerró este lunes su fábrica en Carballo (A Coruña) por los problemas para garantizar la salida de producto y la entrada de suministro a causa de la huelga del transporte. Por su parte, las compañías Azucarera y Cuétara también se han sumado a este parón temporal.

En lo que respecta al sector cárnico, el gigante Coren estuvo parados tres días parados la semana pasada por la huelga de los camioneros, debido a que no podían transportar los animales desde la granjas hasta la fábricas y, por ende, tampoco distribuir a grandes cadenas de supermercados.

No obstante la situación no afecta sólo al sector de la alimentación. Por ejemplo, la planta de Bridgestone en Cantabria cesó su actividad el pasado viernes ante la falta de materias primas por la huelga en el transporte y este martes aún no había reanudado su marcha.

Futuras paralizaciones

Se espera que a estos paros temporales se sigan sumando decenas de empresas en los próximos días, puesto que el escenario está empeorando. Así, la compañía de alimentación Danone ha advertido este martes de que, en un plazo máximo de 24 horas, se verá abocada a interrumpir su actividad en sus cuatro plantas de España de productos lácteos y en las tres de agua mineral natural.

Por su parte, Heineken ha advertido de que si la situación continúa así se verá imposibilitada a servir sus productos a las superficies comerciales, bares y restaurantes. De igual manera, Estrella Galicia está estudiando cesar su actividad puesto que desde el pasado sábado está teniendo problemas para recibir materias primas y distribuir. Y Mahou San Miguel ha reconocido que están operando «con dificultades». A estas se unirán también cooperativas como Dcoop, JaenCoop y Agrosevilla.