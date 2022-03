Los supermercados sufren ya un desabastecimiento de entre el 20% y el 30% de los productos que comercializan por la huelga de transporte. Sin embargo, la situación no es homogénea y algunas regiones, como Andalucía y Extremadura, se están llevando la peor parte porque tienen mayor dificultad para recibir mercancía.

Ante este escenario, desde el sector advierten que se prevé que varios supermercados comiencen a bajar la persiana en los próximos días. En concreto, explican que, de momento, no está habiendo muchos cierres por una cuestión de imagen de cara al público; pero no descartan cerrar si la situación continúa así. «Los clientes no entienden que cerremos y hacerlo podría suponer la pérdida de compradores», explican fuente del sector de la distribución.

En este sentido, Lidl fue la primera cadena en echar el cerrojo a alguna de sus tiendas en Asturias y se espera que en los próximos días se sucedan más cierres por todo el territorio nacional, dado cada vez es más complicado trasladar la mercancía desde los puertos, donde está habiendo piquetes y la flota continúa amarrada. De hecho, la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores estima que «más del 70%» de la flota en España sigue «amarrada» este martes y que llega al 80% en algunos puntos, pues «hay diferentes incidencias en función de la zona».

Los supermercados aseguran que los lineales más vacíos son los de leche, pasta, arroz, conservas y aceites. Además, en algunos comercios también hay desabastecimiento de productos frescos como carne, pescado, frutas y hortalizas por la dificultad para transportar estos productos desde las fábricas o el campo hasta los puntos de venta.

Grandes empresas paran su producción

La huelga de los camioneros está impidiendo que casi todo tipo de empresas realicen su actividad con normalidad y, por ende, muchas han decidido parar temporalmente, entre ella el Grupo Calvo. La compañía cerró este lunes su fábrica en Carballo (A Coruña) por los problemas para garantizar la salida de producto y la entrada de suministro a causa de la huelga del transporte.

En cuanto al sector cárnico, el gigante Coren estuvo parados tres días parados la semana pasada por la huelga de los camioneros, debido a que no podrían transportar los animales desde la granjas hasta la fábricas.

Mientras que este martes, la compañía de alimentación Danone ha advertido que, en un plazo máximo de 24 horas, se verá abocada a interrumpir su actividad en sus cuatro plantas de España de productos lácteos y en las tres de agua mineral natural.

Por su parte, Heineken ha advertido de que si la situación continúa así se verá imposibilitada a servir sus productos a las superficies comerciales, bares y restaurantes. De igual manera, Estrella Galicia está estudiando cesar su actividad puesto que desde el pasado sábado está teniendo problemas para recibir materias primas y distribuir. Y Mahou San Miguel ha reconocido que están operando «con dificultades».

Más de 100.000 empleos en riesgo

Las asociaciones que integran a la cadena de valor agroalimentaria y del gran consumo –Cooperativas Agroalimentarias, ACES, AECOC, ANGED, ASEDAS y FIAB– califican de «máxima urgencia» acabar con un paro del transporte, que califican de «problema de Estado», al tiempo que han advertido de que el conflicto amenaza ya la producción y de que peligran más de 100.000 puestos de trabajo.

Así, la cadena de valor del gran consumo -sector primario, industria y distribución- ha pedido a los convocantes en un comunicado conjunto que dejen de «coaccionar» al resto de sectores, impidiendo el desarrollo de su actividad. Las citadas organizaciones han instado también al Gobierno a «no perder ni un segundo en la concreción del plan de ayudas al transporte».

Cuando se cumplen nueve días desde el inicio del paro, desde la cadena de valor agroalimentaria y del gran consumo se considera «inaplazable poner fin a esta situación que está poniendo en claro riesgo el abastecimiento de productos, así como la continuidad de miles de negocios y empleos».