Clemente (Merlin): la destrucción de empleo es la mayor amenaza de las oficinas y los centros comerciales

El consejero delegado de Merlin Properties, Ismael Clemente, considera que el aumento del paro es la mayor amenaza para las oficinas y los centros comerciales en el futuro. «El impacto del teletrabajo en el segmento de oficinas ha sido relativo, pero si empieza a haber destrucción de empleo habrá reducción de espacio de moqueta», ha asegurado el directivo durante la presentación de los resultados de la socimi.

En concreto, Clemente ha asegurado que la destrucción de empleo se traduce en reducción del espacio de oficinas alquilado. De igual manera, ha avisado de que eso también supondría la caída de la renta disponible y, por lo tanto «menor consumo en los centros comerciales», ha dicho su consejero delegado.

En 2022, Merlin Properties ha logrado recuperar «la tasa de ocupación física de los activos» y ha conseguido superar las caídas derivadas de la crisis del Covid. La cotizada obtuvo el pasado ejercicio unos ingresos por rentas de 452,8 millones de euros, un 7,3% más que en 2021 debido en gran parte al traslado de la inflación a los contratos.

La inmobiliaria afronta el ejercicio 2023 con positivismo e incertidumbre, y con la vista puesta en la destrucción de empleo, que puede afectar de manera determinante a su negocio. No obstante, si todo se desarrolla dentro de unos parámetros normales, Clemente cree que Merlin podrá seguir trasladando la inflación a sus contratos porque hasta el momento no han tenido ningún problema con sus inquilinos.

Cartera de activos

La socimi ha conseguido cerrar 2022 con datos «sobresalientes», en palabras de Clemente, pese al escenario macroeconómico marcado por la subida de los tipos de interés y la inflación. El único ‘pero’ a los resultados de la cotizada es que ha anotado una caída de la valoración de sus activos. En concreto, el valor bruto de la cartera de activos de Merlin asciende a 11.317 millones de euros, lo que supone una caída del 1,5% respecto al año anterior. Esto se debe a que «cuando se produce una subida de las tasas libres de riesgo, se produce una subida de los yiels de valoración inmobiliario, y cuando esto se produce caen los valores nominales de los inmuebles», puntualiza el directivo.

Por segmentos, sus oficinas alcanzaron un valor de 6.387 millones en 2022, un 1,9% menos que el año anterior; sus centros comerciales estaban valorados 2.135 millones, un 3,5% menos; y su cartera logística en 1.400 millones, una revalorización del 0,6%.

Su cartera de oficinas cerró el año con una ocupación del 92,5%, un 1% más que al final del año anterior. Sus rentas like for like crecienron un 6%, debido al aumento de la ocupación, la indexación de la inflación y el incremento de rentas por las renovaciones. Mientras que los centros comerciales aportaron unos ingresos de 123,8 millones, la ocupación de este segmento mejoró hasta el 95%, con unas ventas de sus inquilinos (tiendas) del 2,7% respecto a los niveles anteriores a la pandemia y una afluencia un 0,3% superior.

Por último, los activos logísticos cerraron con una ocupación del 97% y aportaron unos ingresos de 73,6 millones, frente a los 65,9 de 2021. Así, la socimi logró un aumento de sus alquileres del 8,6% en cifras like for like.

Inversiones

En cuanto a las futuras inversiones, Merlin prevé desembolsar entre 300 y 350 millones durante 2023. De esta cifra, unos 200 millones se destinarán al desarrollo y puesta en marcha de cuatro centros de datos en España y Portugal. El resto de la cuantía se invertirá en logística y una posible aportación para el desarrollo de Madrid Nuevo Norte. Asimimso, Merlin está estudiando la compra de la superficie comercial que tiene El Corte Inglés en venta en el Centro Comercial Marineda City, en A Coruña.

Por otro lado, la socimi no tiene previsto grandes desinversiones este año, pero sí prevé mantener su ritmo de mejora en su cartera de activos. De igual manera, no descarta la venta de tres centros comerciales que considera «no estratégicos».