Cientos de agricultores convocados por la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja), la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) se han concentrado este lunes a las puertas del Ministerio de Agricultura, lugar en el que han pedido la dimisión del Gobierno de Sánchez. Los manifestantes han llegado a tirar petardos y fuegos de artificio sobre el edificio y sus inmediaciones. El motivo de la disputa es el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea.

Los trabajadores del campo consideran que, de salir adelante dicho acuerdo entre ambos bloques políticos, sería «la muerte del campo, no sólo español, sino europeo». La razón es que, según mantienen, los productos originarios del sur de América no tienen los mismos estándares y restricciones que el sector primario de este lado del Atlántico.

Por tanto, los productores agrícolas consideran que este acuerdo de libre comercio genera una competencia desleal, al permitir que ciertos países vendan sin aranceles determinados alimentos que no se podrían producir en suelo europeo.

«Los agricultores españoles y europeos mantenemos una oposición unánime a las negociaciones en curso con Mercosur. La firma de un acuerdo comercial con los países del Mercosur al comienzo del mandato de la nueva Comisión Europea representaría un golpe definitivo para la agricultura y la ganadería», advierten desde Asaja y Coag, convocantes de la manifestación de esta mañana.

No obstante, los agricultores han aprovechado para extender sus reivindicaciones a otros terrenos: «Exigimos la suspensión del acuerdo de libre comercio UE-Marruecos tras conocerse la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la que se confirma que este acuerdo viola el derecho internacional por vulnerar, en particular, los principios de autodeterminación y del efecto relativo de tratados, al no prestar su consentimiento el pueblo del Sáhara Occidental».

Los agricultores contra Sánchez y Planas

En el transcurso de la manifestación, los agricultores han lanzado grandes abucheos y silbidos contra el ministro de Agricultura, Luis Planas, y han pedido la dimisión de todo el Ejecutivo presidido por Sánchez: «¡Gobierno dimisión!». Los trabajadores del campo han sostenido que Planas no ha sido capaz de defender los intereses del campo español en Bruselas y que, por lo tanto, «es mejor que se vaya a su casa».

«En estos momentos, todo el sector agrario se encuentra amenazado por la proliferación de acuerdos de libre comercio (…) que favorecen las importaciones de productos agrarios por debajo de nuestros costes de producción (como moneda de cambio de otros intereses) y sin cumplir las normativas de la UE», denuncian los representantes de los agricultores.

«Tenemos muchos retos encima de la mesa (…). El apoyo a estos acuerdos por parte de la Comisión Europea, el Gobierno español y el Ministerio de Agricultura pone en jaque todos estos objetivos», señalan Asaja y Coag.

Por otro lado, Miguel Padilla, líder de Coag, ha asegurado que los trabajadores del campo están dispuestos a extender las propuestas durante los próximos meses, llegando, incluso, a llevar a cabo grandes tractoradas de aquí a febrero, como sucedió a principios del 2024.

Sin embargo, mientras los agricultores protestaban, Planas ha defendido el acuerdo en el seno de la Unión Europea con los países de Mercosur, negando que vaya a suponer una alteración de mercados de los productos en el marco comunitario y descartando que, pese a las movilizaciones originadas en Francia y que se han extendido a España, vayan a agudizarse como ocurrió a principios de año.

Así, se ve una cierta discordancia entre ambas posturas, pues, por un lado, los trabajadores del campo prevén continuar, o incluso agudizar, las movilizaciones si el acuerdo de libre comercio sigue desarrollándose y, por otro, el ministro considera que las protestas van a disminuir y que el pacto seguirá adelante.