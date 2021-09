Ikea es la tienda de decoración excelencia y es que desde que aterrizó en nuestro país todos hemos ido a comprar alguna vez algún mueble o accesorio de la conocida tienda sueca. ¿Quién no tiene en casa la típica manta de Ikea, una alfombra o quizá la librería Billy, la más famosa de todas? No podemos negar que la tienda de origen sueco ha entrado en nuestros hogares para quedarse, y no es de extrañar, los precios que tienen son muy competitivos y casi inigualables.

A pesar de que, como hemos dicho, sus precios son muy buenos, en Ikea también existen las rebajas o la sección de oportunidades Ikea, donde los productos de la tienda están más baratos por algún tipo de desperfecto. Hoy conocemos los chollazos low cost de Ikea para esta nueva temporada de otoño. ¡No te lo pierdas!

Ofertas de Ikea para otoño

No hay nada mejor para el otoño que una manta, ¿no es cierto? Y es que a todos nos suele entrar un poco de frío cuando hemos terminado de cenar y nos sentamos, por fin, en el sofá a descansar después de un día largo. En Ikea encontramos una amplia variedad de mantas elegantes y finas por un precio muy económico.

La manta ODDRUN, por ejemplo, tiene un precio de 7 euros y está disponible en cuatro colores diferentes (natural/beige, verde oscuro, dorado oscuro y azul), por lo que es una muy buena opción para la próxima temporada. Por ese precio incluso te animamos a que compres varias de estas mantas y las coloques en diferentes habitaciones de tu hogar para dar un ambiente más cálido.

¿Hay algo que represente más la entrada del otoño que un té bien caliente? Con la bajada de las temperaturas siempre apetece tomar algo caliente, ¿por qué no un delicioso té que además de ayudarnos a entrar en calor aporta cientos de propiedades y beneficios al organismo? En Ikea tienes su tetera insignia por tan solo 10 euros, un precio muy bueno para un artículo tan útil. Está hecha de vidrio y lleva el infusor integrado.

Las velas también son un producto típico de la temporada de otoño/invierno ya que aporta calidez al hogar por muy poco. En Ikea encontramos una colección interesante de velas, todas ellas muy económicas. La vela BLOMDOFT tiene un precio de tan solo 4 euros y una duración de 20 horas. Lo mejor de esta vela es que, una vez acabada, tendrás un recipiente de vidrio precioso para guardar lo que quieras.

Llega el cambio de temporada y el cambio de mantelería. Dejamos atrás los manteles y los caminos de mesa ligeros y frescos para pasar a tonalidades más frías típicas del otoño y de uno de los días más señalados de la época, el día de Halloween. En este caso te aconsejamos llevarte a casa este camino de mesa en tonos grises por tan solo 3 euros, ¿qué más podemos pedir? Este camino de mesa funciona muy bien con todo tipo de manteles con tonos neutros. ¡Una maravilla!

Estos son algunos de los chollos de Ikea low cost que te recomendamos para la próxima temporada.