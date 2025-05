China y Estados Unidos (EEUU) siguen enfrentándose a escasos días de sus primeras negociaciones para poner fin a la guerra comercial. El portavoz del ministerio de comercio chino, He Yadong, ha insistido este jueves que Washington “necesita mostrar sinceridad” ante las negociaciones con Pekín y ha instado a la Casa Blanca a “rectificar sus errores y cancelar los aranceles” del 145% a las importaciones chinos.

Estos comentarios han llegado horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró anoche que no rebajaría los gravámenes a China para avanzar las negociaciones. Las declaraciones de Trump, pronunciadas en plena reunión de la decisión de tipos de la Reserva Federal (Fed) el pasado miércoles, lograron tumbar de forma inmediata a los índices de Wall Street. El S&P 500 volvió a vivir un día convulso y cerró en verde.

Las delegaciones de Pekín y Washington se reunirán para intentar alcanzar un acuerdo para poner fin a la guerra comercial en Suiza este fin de semana, país tradicionalmente neutral. El secretario del Tesoro, Scott Bessent y el representante comercial de EEUU, Jamieson Greer estrecharán lazos con el viceprimer ministro chino, He Lifeng.

«Nuestra posición y nuestro objetivo de defender la equidad y la justicia internacionales no cambiarán» ha reiterado el portavoz. Las hostilidades entre ambas potencias mundiales se han ido aumentando a medida que avanzan acuerdos con países como Reino Unido. El mandatario republicano anunció anoche que revelará este jueves en el Despacho Oval «un importante acuerdo comercial con representantes de un país grande y muy respetado». El país es Reino Unido, según han confirmado varios medios anglosajones como The New York Times y Bloomberg, una noticia que ha vuelto a disparar a los índices de Wall Street al cierre de los mercados.

Por su parte, el Banco Popular de China ha estudiado medidas y estímulos fiscales para fortalecer a la economía en los días previos a las negociaciones con EEUU. En los últimos años, el Gobierno de Xi Jinping ha acelerado el apagón estadístico con el objetivo de ocultar el redimiento de la segunda mayor economía del mundo.