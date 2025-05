La Reserva Federal desafía a Trump: congela los tipos en el 4,25%

Powell planta cara a Trump. La Reserva Federal se ha resistido, hasta ahora, a los ataques del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) ha desafiado al líder republicano en su primera reunión en Washington tras la declaración del Día de la Liberación y ha mantenido sin cambios el precio del dinero, que se sitúa en el rango del 4,25-4,50%. La decisión de mantener fijo el rumbo de la política monetaria, a pesar de la declaración de la guerra comercial, se ha visto respaldada por la desaceleración de la inflación en marzo y los datos positivos del paro en abril. El informe del empleo, un barómetro clave para medir la salud del país, indicó sorprendentemente que se crearon 177.000 puestos de empleo en el último mes.

Aunque la Fed se ha resistido a rescatar a la mayor economía del mundo, ha lanzado una alerta: «Han aumentado los riesgos para ambos aspectos de la doble misión de la Reserva Federal». Además, han señalado que la inflación sigue «algo elevado». Los parqués de Wall Street se han caído en picado tras la decisión de la Fed.

Las medidas económicas volátiles de Trump han complicado el trabajo del banco central en todos los frentes. Por un lado, la guerra comercial de Washington ha complicado la llamada doble misión de la Fed. Por otro lado, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, se ha sometido a las presiones y amenazas de Trump dirigidos hacia el presidente de la Fed, que han incluido amenazas de destituirlo ilegalmente de su cargo.

Entre la tormenta de amenazas, el máximo responsable de la Casa Blanca ha lanzado una tormenta de insultos a Powell, quién fue su propia nominación allá por 2019. Lo ha tachado de «despistado» y ha llegado incluso a llamarlo su «enemigo» o el «Sr. Demasiado Tarde». El último insulto que desató caos en el mercado de bonos, llegó en forma de un tuit en su red social, Truth Social: «El cese de Powell no puede llegar lo suficientemente rápido». Desde entonces, Trump ha asegurado que no despediría a Powell, aunque no ha bajado el tono de sus ataques.

Estas presiones han puesto contra las cuerdas a la senda de la política monetaria. Sobre todo, ha despertado los temores en los mercados financieros de una pérdida de independencia monetaria en la economía referente del mundo. En vísperas de la decisión de la Fed, el oro se ha vuelto a disparar hasta superar los 3.300 dólares por onza, ante la incertidumbre en los mercados financieros.

Sin embargo, varios responsables políticos de la Fed han subrayado que aunque las medidas de la Casa Blanca han apuntalado a la incertidumbre, los datos económicos señalan que aún no hay necesidad de un rescate monetario.