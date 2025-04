Powell está en peligro. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está estudiando una revisión de la independencia monetaria de Estados Unidos, con Jerome Powell, el máximo responsable de la Reserva Federal, en el punto de mira. “¡El despido de Powell no puede llegar lo suficientemente rápido!” expresó el presidente republicano, a través de su red social, Truth Social, el viernes pasado. Esta declaración ha endurecido de forma más violenta el castigo financiero a Estados Unidos, y ha llevado el dólar a tocar nuevos mínimos ante temores que la Casa Blanca cumplirá con sus promesas de despedir a Powell.

El mandato de Powell termina en mayo de 2026, y el mismo ha expresado que no dejaría su cargo si Trump se lo exigiera. Las consecuencias, según los analistas y estrategas, serían catastróficas para la economía de Estados Unidos, y podría resultar en un éxodo masivo de inversión ante el temor de la manipulación de la política monetaria por parte del Gobierno, y más debilidad para el dólar. En el caso que Trump logre mover ficha y despedir a Powell, sería el primer presidente que ha destituido a un presidente de la Reserva Federal.

El banco central de Estados Unidos se ha mantenido independiente del Gobierno desde su fundación, y tanto el presidente de la Fed, como sus 12 responsables políticos no pueden ser despedidos por el Ejecutivo como consecuencia de diferencias políticas ni por las decisiones monetarias que tomen. El único escenario que facilitará legalmente el despido de alguien en la silla de Powell, será por motivos de “causa”, es decir, mala conducta, incumplimiento del deber o incapacidad.

En los últimos días, Trump ha expresado su descontento con Powell públicamente, así como su frustración de que la Fed no haya recortado los tipos de interés en su última reunión. “No estoy feliz con él. Y se lo hice saber. Si lo quiero fuera, estará fuera muy rápido, créeme” manifestó Trump tras recibir al primer ministro de Italia, Giorgia Meloni en la Casa Blanca la semana pasada. “Si se lo pido, saldrá de allí”.

Es más, Trump ha ido un paso más allá. El presidente estadounidense pidió ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos hace unas semanas anular una sentencia de 1935 conocido como la Albacea de Humphrey (Humphrey’s Executor, en inglés) que protege a los altos cargos del linchamiento político. En este caso, Trump pidió una revisión para facilitar el despido de dos altos funcionarios del Gobierno: Cathy Harris, miembro de la Junta de Protección de Sistemas de Mérito y Gwynne Wilcox, miembro de la Junta Nacional de Relaciones Laborales. La Albacea de Humphrey es la misma ley que protege a Powell, y que facilitó la creación de las agencias independientes de Estados Unidos.

Esto no quiere decir que las declaraciones de Trump no son serias. Kevin Hassett, director del Consejo Económico Nacional estadounidense y el economista más cercano a Trump confirmó el pasado viernes que el presidente republicano estaba “estudiando” si el despido de Powell era posible. «Si crees que es inaceptable que el presidente Trump esté frustrado, con la historia política de la Fed, entonces creo que tendrás que dar algunas explicaciones” concluyó. No es la primera vez que Trump amenaza quitar a Powell de us puesto, en 2018 lanzó otras amenazas parecidas después de que la Fed alzará los tipos de interés.

Varios miembros del regulador bancario han saltado las alarmas acerca del estado de la independencia de la Reserva Federal. El presidente de la Fed de Chicago, Austin Goolsbee, señaló sus preocupaciones el pasado domingo, tras los últimos comentarios de Trump. “Hay anonimato entre los economistas que la Fed o cualquier banco central tiene que poder hacer el trabajo que necesita hacer. Es muy importante” recalcó durante una entrevista con la cadena de televisión estadounidense, CBS. “Espero que no lleguemos a un entorno en el que se cuestione la independencia de la Fed”.

Kevin Warsh, el posible sucesor a Powell

Entre algunos de los posibles sucesores a Powell está el ex gobernador de la Fed, Kevin Warsh. Warsh fue considerado como candidato al puesto de Scott Bessent como el secretario del Tesoro, y podría ser el siguiente en la lista para liderar al banco central, según algunos círculos en Washington. Warsh fue director ejecutivo de Morgan Stanley y fue gobernador durante la Gran Recesión de 2008. Además, ha asesorado a Trump y ha sido crítico con la Fed en los últimos años.

«La inflación es una elección, y la Fed ha tomado muchas malas decisiones en los últimos años» manifestó Warsh en una entrevista con Fox Business hace unas semanas. «El presidente tiene que tomar cartas en el asunto e intentar acabar con la inflación reduciendo el gasto público».