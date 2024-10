Se despeja la gran incógnita de la operación de salvamento de OHLA: el papel de la aseguradora semipública Cesce, cuya entrada se estaba rumoreando pero de la que el presidente de la empresa, Luis Amodio, no dijo una palabra en la junta de accionistas del lunes.

Según fuentes de la operación, Cesce está dispuesta a garantizar hasta 260 millones en avales para OHLA -la cantidad solicitada por la empresa- pero sólo después de que se cierre la ampliación de capital aprobada en la citada junta y de que al menos el 75% de los bonistas se sumen al acuerdo alcanzado con un 33% para refinanciar esta deuda hasta el 31 de diciembre de 2029.

No obstante, todas las partes implicadas en esta operación creen que no habrá problemas para que ambas condiciones se cumplan y que finalmente Cesce garantizará los avales para OHLA. En realidad, los avales los pondrán los bancos acreedores, y la aseguradora asumirá un porcentaje en caso de impago. Este porcentaje se situará entre el 60% y el 70%; aún no se han cerrado las negociaciones al respecto.

Cesce es una compañía que se dedica a los seguros de todo tipo para empresas. El Estado posee el 50,25% del capital y el resto se reparte entre el Banco Santander (23,88%), el BBVA (16,3%) y otras entidades más pequeñas (5,67%).

Nuevos avales

Estos nuevos avales garantizados por Cesce sustituirán a los que tienen actualmente bloqueados a OHLA los bancos por importe de 137,8 millones y que liberarán tras el aumento de capital (inicialmente liberarán 101 y posteriormente el resto).

Los nuevos prácticamente duplican esa cantidad con el fin de que OHLA pueda presentarse a más licitaciones y así conseguir recuperar su negocio, que estuvo paralizado a principios de octubre precisamente por la falta de estas garantías bancarias.

Como adelantó OKDIARIO, los bancos -Santander, CaixaBank, Sabadell, Crédit Agricole y Société Générale- han aceptado liberar esos avales para permitir que la constructora se salve de la quiebra, siempre y cuando se cierre la ampliación.

Inicialmente, ésta debía alcanzar los 150 millones, pero sólo tiene compromisos de inversión por 101,y es de esperar que no se capte ni un euro más en vista de que el 71% del capital de OHLA no acudió a la junta de accionistas donde se aprobó la operación.

Con 100 millones basta

En todo caso, la banca mantendrá su compromiso aunque la ampliación se quede en esos 101 millones, siempre según las fuentes. «Se trata de dar estabilidad a la empresa para que sea viable y para que pueda empezar a funcionar como una constructora normal», explica una de ellas.

Para tratar de suplir esos 50 millones que faltan, OHLA ha anunciado una emisión de bonos convertibles, pero tampoco será fácil de colocar si no paga un cupón muy elevado. Cabe recordar que la refinanciación de los bonos, aunque no ha supuesto un incremento de los intereses sobre los actuales, los ha situado casi en el 10%, como también adelantó este periódico.

OHLA va a realizar, no una, sino dos ampliaciones de capital. La primera, de 70 millones y en la que no habrá derecho de suscripción preferente para los actuales accionistas, será donde entren José Elías y sus socios con 50 millones, así como el magnate mexicano Andrés Holzer, propietario de la inmobiliaria Coapa Larca, con otros 25 millones.

Posteriormente, se efectuará una segunda ampliación de hasta 80 millones, esta vez con derecho de suscripción preferente, y a la que no van a acudir ni Elías ni Holzer, pero sí los hermanos Amodio, actuales máximos accionistas de la empresa, con 26 millones.

Como también informó ayer OKDIARIO, en esta segunda ampliación Elías y Holzer cederán gratuitamente sus derechos a los Amodio para rebajar la factura de estos, con el consiguiente lucro cesante.