El cepillo alisador de Lidl que ha desatado la locura en los supermercados

Si tienes ganas de estrenar el otoño por todo lo alto nada como un cambio de look en tu pelo. Para ello, puedes acudir a tu estilista para que te corte un poco las puntas o para probar algo nuevo, pero en el caso de que no desees reservar cita con el peluquero, nada como elegir uno de los grandes productos de Lidl para la temporada que te va a servir para tener un pelo espectacular y que además tiene un precio que no te vas a creer. Descubre a continuación, el cepillo alisador de Lidl que ha desatado la locura en sus supermercados.

Lidl arrasa con su nuevo cepillo moldeador

¿Tienes ganas de un cambio en tu pelo? No es necesario cortarlo. Basta con probar un nuevo peinado y en este sentido, Lidl puede serte de gran ayuda ya que una de sus más recientes novedades, se convertirá en la herramienta perfecta para que puedas lucir «pelazo» esta temporada.

Nos estamos refiriendo al cepillo moldeador de Lidl. Un cepillo de la marca Silvercrest que puede hacer competencia sin problema alguno al de otras marcas pero que se presenta a un precio inferior a los 12 euros.

Toda una ganga para un cepillo que cuenta con una calidad indiscutible y que te permitirá llevar el cabello extra liso tal y como marcan las últimas tendencias para pelo largo y más si nos fijamos en el cabello que lucen actualmente famosas como Jennifer Lopez o Kim Kardashian.

Y al ser un cepillo moldeador, cuando quieras puedes también conseguir que tus mechones luzcan unas ondas más o menos marcadas. Es decir, puedes hacerte unas ondas sencillas, de estilo playero o también muy marcadas, como si tuvieras rizos.

Todo gracias a su potencia de 45 w y a que viene con dos configuraciones de calor y dos luces indicadoras LED para que puedas usar el cepillo con o sin rotación.

El cepillo cuenta con revestimiento de cerámica con turmalina para moldear el pelo sin dañarlo y que el calor se pueda distribuir correctamente. Cuenta además con una práctica anilla para dejarlo colgado tras usarlo para que se pueda enfriar sin riesgo de que nos quemamos por si lo tocamos por accidente. Además, tiene desconexión automática tras 30 minutos e incluye una funda protectora de viaje (con revestimiento térmico).

¿A qué esperas? Actualiza tu rutina de cabello por tan sólo 11.99 euros. No tardes en ir a por este cepillo moldeador porque ya comienza a agotarse. Disponible en tiendas Lidl y también, a través de su página web.