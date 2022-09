Importante advertencia de Lidl: devuelve este producto si lo tienes en casa

En algunas ocasiones, cualquier tienda puede solicitar a su clientela que devuelva determinado producto si es que lo tiene en casa, sobre todo cuando el uso o consumo de ese producto puede suponer un riesgo para la salud, por lo que te devolverían el dinero fuera cual fuera el estado del producto. Lidl ha lanzado una importante advertencia a su clientela sobre un producto que, en caso de tenerlo en casa, debes llevarlo rápidamente a uno de sus establecimientos para devolverlo.

No es la primera vez que Lidl lanza una alerta de este tipo, y es que suele ser habitual que una vez que un producto está en el mercado se descubre que algún componente puede ser contaminante, se puede romper y suponer un riesgo o una de las partidas pueda estar en mal estado, entre otros motivos.

La mostaza Prima de Lidl que tienes que devolver

El supermercado alemán ha emitido un comunicado en el que solicita a quienes tengan en su casa la mostaza Prima 330 g que la devuelvan incluso si no tienen el ticket de compra y se les reembolsará el dinero. Esto afecta únicamente a las mostazas con fecha de caducidad 06/2023 y lote 2252. Así es el comunicado completo:

El fabricante “Bolton Cile España S.A.” solicita que las personas con alergia a los sulfitos se abstengan de consumir el producto: descripción Fechas de caducidad y lote Prima Mostaza 330g Cad: 06/2023 y lote: 2252 En caso de haber adquirido el producto en nuestros supermercados, puede devolverlo en cualquier tienda de Lidl donde se le reembolsará el precio de compra, incluso sin presentar el ticket de compra. Ningún otro producto vendido por Lidl España de la marca PRIMA ni del fabricante “Bolton Cile España S.A.”, está afectado por esta alerta. El fabricante “Bolton Cile España S.A.” pide disculpas a todos los clientes afectados por los inconvenientes causados.

Queda claro, por tanto, que la alerta afecta únicamente a esa mostaza Prima de Lidl y a ningún otro producto ni del supermercado, ni de la marca Prima ni del fabricante Bolton Cile España S.A. Es importante destacar que la devolución del importe se realizará únicamente en los envases que tengan esos datos de caducidad y lote, si tienes una en casa que pertenece a otro lote, no te devolverán el importe y, además, su consumo no supondrá ningún riesgo ya que la alerta no le afecta.