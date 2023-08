A los dirigentes independentistas catalanes les urge que Pedro Sánchez, presidente del Gobierno en funciones, para tener su voto de cara a la investidura, acepte la condonación de la deuda que tiene Cataluña con las arcas centrales por los mecanismos de liquidez puestos en marcha en 2012 por Mariano Rajoy para ayudar a las regiones. Porque el Ejecutivo de Cataluña tiene que devolver el grueso de esa deuda, principalmente del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), en los próximos cuatro años y, además, al triple de interés.

En concreto, según señala la propia Generalitat en un documento para inversores fechado en mayo, este año le quedan por devolver a la Hacienda común 3.288 millones de euros. Para los años que van del 2024 al 2027, que comprenden la próxima legislatura para la que Sánchez necesita el voto de los independentistas, la deuda supera los 7.000 millones anuales. Es el grueso de los fondos que tiene que devolver la Generalitat, como muestra el gráfico -tomado del documento-.

A partir de 2027 la cuantía de los pagos de las devoluciones de los fondos prestados por el Gobierno central va bajando, y las urgencias para una posible condonación ya serían menores. Estos fondos los pedía el Gobierno a los inversores al tener acceso a los mercados y los prestaba a las regiones a un tipo de interés blando a cambio de cumplir unos requisitos, una especie de rescate ante la imposibilidad de que muchas regiones pudieran acudir en solitario a los mercados para financiarse.

Lo mejor para el Gobierno catalán es que se alcance un acuerdo con el central para reducir esa factura, como ha propuesto el PSC de Salvador Illa a los independentistas dentro de la negociación para obtener su voto afirmativo a la investidura de Sánchez. Porque, además, los tipos de interés ya no van a ser tan favorecedores después de que el Banco Central Europeo (BCE) haya subido el precio del dinero para luchar contra la inflación.

Según los cálculos de la propia Generalitat, el tipo de interés a pagar este año ya será del 3,361%, frente al 1,517% de 2022 o hasta el 0,1% de otros ejercicios. Se da la circunstancia de que Cataluña ha llegado a pagar menos tipo de interés por estos préstamos que otras regiones más pobres, como Extremadura o Murcia, como publicó este viernes este diario. Como señala el documento, el coste de 2023 sería más del doble de lo pagado este año.

Financiación autonómica

El problema de los planes de Illa, Sánchez y los independentistas es que el resto de autonomías no va a aceptar que se haga una quita de esta deuda sólo a Cataluña. Y, sobre todo, que hay regiones que no han solicitado estos fondos al no tener urgencias financieras y poder salir a los mercados sin necesidad de la cobertura del Tesoro público. Es el caso de Madrid.

Por eso, la otra opción es que se negocie un nuevo sistema de financiación autonómico, aunque eso no se podría cerrar de manera inminente y el PSOE no tendrá fácil sacarlo adelante, ya que son mayoría las gobernadas por el PP.