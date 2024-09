Cambio en el salario mínimo de las empleadas de hogar: esto es lo que dice la ley

Desde el pasado año 2022 las empleadas del hogar tienen las mismas condiciones laborales que todo trabajador por cuenta ajena. Un Real Decreto publicado en el Boletín Oficial del Estado hace ahora dos años reconoció los derechos laborales de uno de los colectivos olvidados en la historia de nuestro país. Que este grupo de trabajadoras (la mayoría es de genero femenino) tenga un contrato ahora es una obligación y por ello se ha incrementado su salario, que tiene que ajustarse al Salario Mínimo Interprofesional.

La publicación en el BOE del Real Decreto-ley 16/2022, de 6 de septiembre, para la mejora de las condiciones de trabajo y de Seguridad Social de las personas trabajadoras al servicio del hogar, supuso un antes y un después en lo que a los derechos laborales de las empleadas del hogar se refiere. Desde ese día se introdujeron una serie de novedades pendientes en lo que respecta a las condiciones laborales de uno de los colectivos que siempre han pasado desapercibido para los distintos gobiernos que ha habido en España.

«La presente norma tiene como objetivo equiparar las condiciones de trabajo y de Seguridad Social de las personas trabajadoras del hogar familiar a las del resto de personas trabajadoras por cuenta ajena, descartando aquellas diferencias que no solo no responden a razones justificadas, sino que además sitúan a este colectivo de personas trabajadoras en una situación de desventaja particular y que, por tanto, pueden resultar discriminatorias», rezaba la norma publicada en su día en el Boletín Oficial del Estado.

Estos nuevos derechos laborales tienen su punto álgido en la necesidad de que haya un contrato entre empleador y empleada. Gracias a ello, las empleadas del hogar podrán cotizar a la Seguridad Social y tendrán las condiciones de todo trabajador por cuenta ajena: prestación por desempleo, días de vacaciones pagados, posibilidad de acceder a bajas médicas o por otro motivo, permisos retribuidos, indemnización o finiquito tras un posible despido, etc.

El salario de las empleadas del hogar en 2024

La obligatoriedad de que exista un contrato también hace que el salario aumente como mínimo hasta el fijado como el Salario Mínimo Interprofesional a 2024. De esta manera, a día de hoy una empleada de hogar en España tiene que tener un sueldo mínimo de 15.876 euros brutos anuales. Si están distribuidos en 14 pagas equivaldrá a 1.134 euros al mes y en el caso que se divida en 12 este será de 1.323, lo que supone un incremento del 54% desde el año 2018.

Por este trabajo las empleadas del hogar tendrán que hacer una cotización a la Seguridad Social por contingencias comunes que será del 28,3%. De esta parte el empleador tendrá que abonar el 23,6% y el 4,7% restante lo tendrá que pagar la persona trabajadora. El Gobierno bonifica estas cotizaciones con un 20% con carácter general (hasta un 45% si se trata de familias numerosas) y hasta un 80% las que tienen que ver con el desempleo.

Estas cotizaciones y que figuren de alta en la Seguridad Social es importante para un colectivo que siempre ha estado a la sombra en lo que a la cotización se refiere. Esto ha repercutido en muchas empleadas del hogar que después de toda una vida trabajando no tienen derecho a una pensión contributiva de jubilación por no haber cotizado un mínimo de 15 años en su vida laboral.

Las personas que no cumplen las condiciones para poder acceder a la jubilación ordinaria sí pueden agarrarse a las pensiones no contributivas, con las que el Gobierno pretende cubrir a las personas que no han cotizado un mínimo de 15 años a la Seguridad Social. Después de la última subida de un 6,8% de 2024, la pensión queda en 7.250,60 euros anuales que equivale a 517,90 euros al mes. La cantidad recibida irá en función de la situación familiar de la persona o las rentas, que nunca pueden superar al año la cantidad máxima fijada por la prestación.

En resumen, este Real Decreto-ley 16/2022, de 6 de septiembre, para la mejora de las condiciones de trabajo y de Seguridad Social de las personas trabajadoras al servicio del hogar, supone un gran avance en lo relativo a los derechos de un colectivo que aglutina a cientos de miles de personas en toda España y que ahora estarán más cubiertas tanto a corto plazo por la subida del salario y más beneficios, como a largo plazo pensando en la cotización a la Seguridad Social.