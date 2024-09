Cuánto necesitas ahorrar para una jubilación tranquila: ésta es la cantidad

Hay una cantidad de dinero que te permitirá vivir una jubilación tranquila, ese momento de la vida en el que debemos disfrutar de todo lo que hemos conseguido. Pensamos en esos días en los que tenemos que hacer frente a un parón importante y necesario para nuestra vida. En ese horizonte casi final al que ya pocos llegan. España ha retrasado la edad de jubilación y lo ha hecho para adaptarse a una esperanza de vida, que estos últimos años se ha reducido.

El estrés, los hábitos de vida y una larga lista de enfermedades que cada vez es más frecuente, nos impiden llegar a una fecha que está más y más lejos en el calendario. Llega un momento en el que tenemos que empezar a pensar en una serie de detalles que podrían ser claves y que quizás hasta ahora no habíamos tenido en cuenta. Son días de transición y de visualizar algunos elementos que quizás hay que tener en cuenta y que no es tan bueno conseguir. Sin duda alguna, toca ver más allá de lo que nos está esperando en un futuro no muy lejano.

Hay un dinero que debes tener ahorrado para tu jubilación

Durante la jubilación los ingresos de dinero se reducen, dependeremos de una pensión que suele ser menor de lo que cobramos. Por lo que, aprendemos a vivir con menos, cuando más lo necesitamos. Las enfermedades, pero también las necesidades de las personas cambian.

A ciertas edades necesitamos cuidarnos más o tener más cuidados, por lo que, tener dinero en el banco es esencial. Hacerse una prueba médica en la sanidad privada puede salvar vidas o mejorar la calidad de vida de una persona. Un elemento que puede costar varios miles de euros.

Un pequeño contratiempo en casa o en el coche, nos pueden suponer también muchos euros. En esa edad en la que no puede pagar un crédito, ya que los bancos no los conceden, es importante disponer de dinero para poder pagar cualquier contratiempo que vaya surgiendo.

Es un dinero que nos servirá para estar tranquilos en la jubilación, sin necesidad de estar pendientes de lo que pasa en el futuro o el miedo a cualquier enfermedad o contratiempo. Todos estamos expuestos a cualquier problema, desde un accidente, hasta una enfermedad o una catástrofe que nos puede afectar a todos.

Esta es la cantidad de dinero que debes tener ahorrado

La explicación de finanzas.com nos puede ayudar a conocer un reciente estudio que nos ayudará a entender qué puede pasar en un futuro no muy lejano: «Un estudio del profesor Javier Díaz-Giménez, del IESE Business School, encargado por Trade Republic revela que los costes anuales del sistema público de pensiones en España casi se duplicarán en los próximos 20 años, lo que implica la necesidad de disponer de un ahorro complementario para la jubilación. El estudio muestra la alta probabilidad de que las pensiones públicas terminen siendo menos cuantiosas y por sí solas ya no permitan financiar una jubilación cómoda. La solución que plantea Trade Republic en el estudio es la de integrar de manera eficiente el ahorro y la inversión privada como una prioridad, para que la población se asegure el bienestar financiero en el momento de la jubilación».

Hay una cantidad que debemos tener en el banco y que podemos ahorrar fácilmente durante la vida laboral. Con un poco de intención y fortaleza por nuestra parte, lograremos aquello que queremos. Según este mismo artículo: «Por ejemplo, a la hora de preguntarse cuánto debemos ahorrar para la jubilación, el neobroker sugiere que, para complementar la pensión pública con 1.000 euros durante una década, es necesario haber ahorrado un capital de 120.000 euros en el momento de la jubilación. Para conseguir un capital de esta cuantía, tendríamos que ahorrar 50 euros al mes en términos reales durante 40 años. Si lo hiciéramos y obtuviéramos una rentabilidad del 7 por ciento al año tendríamos un fondo de 128.166 euros al llegar a la jubilación. Si el tipo de interés real se redujera al 6 por ciento por los impuestos u otros costes asociados, el ahorro mensual necesario aumentaría a 61 euros al mes, también en términos reales».

Estos 1.000 euros más al mes durante los primeros 10 años de la jubilación pueden ser vitales, de la misma forma que disponer de un colchón para hacer frente a cualquier contratiempo. El dinero aportará la seguridad para poder hacer aquello que deseamos, disfrutar de esta etapa final de la vida de la mejor manera posible. Es cuestión de ponernos manos a la obra y de empezar a ahorrar ese dinero durante 40 años, si no estamos a tiempo, podemos ahorrar 100 euros durante estos últimos 20 años al mes. Una opción que nos hará llegar a esos 120.000 euros que necesitamos.