Cambio inminente en el bono social térmico: se confirma el dinero que vas a recibir a partir de ahora

Con la llegada del invierno, muchas familias dependen de ayudas estatales para mantener sus hogares calientes. Entre estas medidas destaca el bono social térmico, una ayuda esencial para aquellos que cumplen con ciertos requisitos de vulnerabilidad económica. Este subsidio no sólo alivia el gasto en calefacción, sino que garantiza que las familias más necesitadas puedan enfrentar los meses fríos sin preocuparse por los elevados costos energéticos.

El bono social térmico no es nuevo, pero las actualizaciones recientes han generado gran interés. Esta ayuda está diseñada específicamente para consumidores que ya tienen derecho al bono social eléctrico y que cumplen ciertos criterios económicos y sociales. Su finalidad principal es compensar el gasto en calefacción, agua caliente o cocina, proporcionando un apoyo económico que varía según el grado de vulnerabilidad del hogar. Los cambios confirmados afectan tanto las cuantías como los requisitos, lo que ha despertado preguntas sobre cómo acceder a esta prestación y cuánto dinero se puede recibir en cada caso. No olvidemos que el objetivo principal del bono social térmico es proteger a los consumidores más vulnerables frente a los crecientes precios de la energía. La ayuda no sólo contribuye a reducir la carga económica, sino que también refuerza el compromiso estatal de combatir la pobreza energética. Sin embargo como decimos, las condiciones para acceder a esta prestación varían según el grado de necesidad, y es importante conocer los detalles para no quedarse fuera de este beneficio clave.

¿Qué es el bono social térmico y quién puede acceder a él?

El bono social térmico es una ayuda estatal que complementa el bono social eléctrico. Está dirigido a consumidores que se encuentran acogidos a la tarifa de Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC) y que cumplen con criterios específicos de vulnerabilidad. Según las categorías establecidas, los beneficiarios se dividen en tres grupos principales: consumidores vulnerables, vulnerables severos y en riesgo de exclusión social.

Requisitos para consumidores vulnerables

Para acceder a esta ayuda como consumidor vulnerable, es necesario cumplir con al menos una de las siguientes condiciones:

Tener una renta anual igual o inferior a 2 veces el Indicador Público de

Renta de Efectos Múltiples (IPREM) de 14 pagas, incrementado según el tamaño de la unidad de convivencia. Esto incluye un aumento de 0,3 por cada adulto adicional y 0,5 por cada menor.

Ser titular de un título de familia numerosa.

Ser beneficiario del Salario Mínimo Vital.

Ser pensionista del Sistema de la Seguridad Social que perciba la cuantía mínima por jubilación o incapacidad permanente, sin otros ingresos superiores a 500 euros anuales.

Requisitos para consumidores vulnerables severos

Aquellos que pertenecen a esta categoría enfrentan mayores restricciones económicas. Los requisitos son los siguientes:

Tener una renta anual inferior o igual al 50% de los umbrales establecidos para consumidores vulnerables.

Para pensionistas, la renta anual debe ser igual o inferior al IPREM de 14 pagas.

En el caso de familias numerosas, la renta anual debe ser igual o inferior a 2 veces el IPREM.

Consumidores en riesgo de exclusión social

Se consideran en esta categoría a los consumidores vulnerables severos que, además, reciben apoyo de los servicios sociales de una administración autonómica o local. Este apoyo debe cubrir al menos el 50% del importe de la factura energética. Como medida adicional, a estos hogares no se les puede interrumpir el suministro eléctrico.

Cuantías del bono social térmico: ¿cuánto vas a recibir?

La cuantía del bono social térmico depende del nivel de vulnerabilidad del hogar y del momento del año. Las nuevas reglas establecen los porcentajes de descuento aplicables a las facturas:

Entre enero y junio de 2025

Consumidores vulnerables: 50% de descuento.

Consumidores vulnerables severos: 65% de descuento.

Entre julio y diciembre de 2025

Consumidores vulnerables: 42,5% de descuento.

Consumidores vulnerables severos: 57,5% de descuento.

Además, los consumidores en riesgo de exclusión social, que reciben apoyo de los servicios sociales, no podrán sufrir cortes de suministro mientras se mantengan las condiciones establecidas.

¿Cómo solicitar el bono social térmico?

Acceder al bono social térmico implica presentar la solicitud a través de la comercializadora de referencia con la que el consumidor tenga contratado el bono social eléctrico. Es imprescindible proporcionar la documentación que acredite la situación de vulnerabilidad, como justificantes de ingresos, títulos de familia numerosa o certificados de los servicios sociales. Las comercializadoras de referencia se encargan de verificar los datos y gestionar la aplicación del descuento.

¿Por qué es importante este cambio?

La confirmación de las nuevas cuantías del bono social térmico llega en un momento crítico, cuando las familias más vulnerables enfrentan los gastos energéticos más altos del año. Este cambio garantiza que los hogares con mayor necesidad económica reciban un apoyo proporcional, asegurando un acceso digno a la energía durante los meses más fríos. Además, refuerza el compromiso del Estado de proteger a los consumidores en riesgo de exclusión social.

En conclusión, el bono social térmico no sólo representa una ayuda económica, sino también una herramienta clave para combatir la pobreza energética en España. Con estas actualizaciones, miles de hogares podrán enfrentar el invierno con mayor tranquilidad, sabiendo que cuentan con un respaldo estatal sólido.