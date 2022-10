Bruselas recela de la excepción ibérica para no regalar luz a Reino Unido como hace España con Francia

Bruselas no quiere subvencionar electricidad barata a vecinos como Reino Unido o Suiza. Esta es una de las principales razones por las que la Comisión Europea recela de establecer en los estados miembros el sistema del tope al gas implantado en España en junio, que está sirviendo para que los consumidores españoles financien la compra de luz barata a los franceses, ya que a éstos no se les puede aplicar el coste de la compensación a las gasistas -la diferencia entre el precio topado y el precio real del mercado del gas-. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión, asume así la tesis de Alberto Núñez Feijóo, que ha pedido que este sistema no se repita a nivel europeo.

Los Veintisiete han acordado, por tanto, en su reunión de este viernes dejar de momento en estudio la opción de establecer la excepción ibérica a nivel europeo, dando un tirón de orejas a Pedro Sánchez, presidente del Gobierno español, que defendía esta medida. Según ha señalado Von der Leyen en rueda de prensa, el problema de la subvención de electricidad barata a otros vecinos es una de las razones de esta decisión.

En el caso de España, y según cálculos del PP, los españoles habrán financiado con 1.000 millones de euros a final de año luz barata a los franceses, que han elevado las compras de electricidad en España por los problemas que están teniendo con sus nucleares. La exportación de electricidad a Francia está en récord desde junio, cuando se implantó la excepción ibérica. En lo que llevamos de octubre ya se ha exportado más luz que en junio y julio, y sólo la de agosto y septiembre es superior.

Desde el PP defienden que el Consejo les ha venido a dar la razón en sus tesis. «El Consejo de este viernes ha venido a dar la razón al PP, que defiende un tope temporal al gas que no distorsione el mercado, que no obligue a subvencionar a consumidores de países terceros y que no incremente su consumo», señalan.

En su opinión, la excepción ibérica no reduce el consumo. «Sólo topa al gas para producción eléctrica y no industrial, estamos subvencionando a consumidores franceses que ya pagaban menos por el gas que nosotros y se ha incrementado un 52% la producción eléctrica a partir del gas desde que se implantó este sistema», advierten desde Génova.

Compensación gasistas

Von der Leyen ha citado un segundo problema para recelar de la excepción ibérica implantada en España y Portugal: la compensación a las gasistas. En España, el Gobierno primero anunció que lo pagarían sólo las eléctricas que acudieran al pool, pero posteriormente admitió que serían los consumidores del mercado regulado quiénes sufrirían su coste.

En efecto, así ha sido. Familias y empresas están recibiendo cargos extra en la factura que en muchos casos les obliga a cerrar su negocio. La presidenta de la Comisión ha señalado que la fórmula para repartir este coste entre los Estados miembro es uno de los «desafíos» que hay que superar para poner en marcha una medida como ésta.