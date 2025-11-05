La Comisión de Presupuestos del Parlamento Europeo ha dado este miércoles, 5 de noviembre, luz verde al desembolso de 946 millones de euros del Fondo de Solidaridad a España para hacer frente a los daños causados por la dana, que en octubre del año pasado arrasó la Comunidad Valenciana y otros territorios de nuestro país, dejando más de 200 víctimas mortales y graves daños.

La Comisión Europea ya abonó a España un anticipo de 100 millones de euros el pasado mes de marzo de 2025 para sufragar gastos derivados de las inundaciones causadas por la dana, el máximo importe establecido por reglamento.

Una vez recibido el visto bueno de la comisión europarlamentaria, queda que el pleno de la Eurocámara y el Consejo aprueben formalmente la propuesta de Bruselas sobre la movilización de los fondos para que el saldo restante sea abonado a España.

Así, el dinero se dedicará a recuperación de las infraestructuras de energía, agua, aguas residuales, telecomunicaciones, transporte, sanidad y educación, así como a operaciones de limpieza, alojamientos temporales y servicios de salvamento en las zonas afectadas por las lluvias.

Por su parte, el Ejecutivo comunitario valoró los daños totales ocasionados por la dana en 18.080 millones de euros, frente a los 20.280 millones de euros inicialmente estimados por España.

Además, constató que las fuertes lluvias afectaron a 845.000 personas de 84 municipios, 170 centros educativos, más de 50 instituciones sanitarias e infraestructuras públicas; en una catástrofe que dejó 237 fallecidos, 229 de ellos sólo en la provincia de Valencia.

Los casi 1.000 millones de euros que se desembolsarán representan la segunda ayuda más alta concedida por el mecanismo de solidaridad europeo desde que éste fue creado en el año 2002. La primera fue de 1.200 millones de euros, que se concedieron en 2017 a Italia para hacer frente a los daños causados por los graves terremotos del centro del país.