Borja Sáez (Perfecta Energía): «En sólo cuatro años hemos financiado soluciones de autoconsumo a casi 3.000 familias»

Borja Sáez es socio Fundador y CEO de Perfecta Energía, una compañía especializada en soluciones de autoconsumo donde priman, explica, la accesibilidad, la innovación y la calidad. «Ofrecemos posibilidades de autoconsumo a cualquier familia con una solución propia de financiación a largo plazo. Es decir, somos nosotros mismos los que financiamos la instalación de nuestros clientes, un aspecto que nos diferencia de otras compañías», subraya Sáez.

También se ha referido Sáez a la participación de Greenvolt en su estrategia empresarial a nivel nacional. «Nos ha permitido desarrollar nuestro negocio B2B y, además, nos han ayudado en algo en lo que aún estamos madurando: abrir nuestra solución de financiación a partners en el mercado solar español», añade.

En sólo cuatro años de vida, y gracias al fondo de titulación fotovoltaico que tienen con Barclays Londres, Perfecta Energía ha financiado la instalación de autoconsumo de energía a casi 3.000 familias por un importe superior a los 17 millones de euros. «Nuestro modelos de financiación es una fórmula para fortalecer el sector y el desarrollo del autoconsumo. En este proceso, todos ganamos», concluye.

La propuesta de valor diferencial de Perfecta Energía

¿Cuál es el enfoque principal de Perfecta Energía en su modelo de negocio en España?

En Perfecta Energía basamos nuestro modelo de negocio en un enfoque dual: accesibilidad y calidad. En este sentido, la accesibilidad para nosotros se materializa a través de la capacidad de ofrecer autoconsumo a cualquier familia, con una solución propia de financiación a largo plazo (24 años). Esta financiación permite pagar la instalación al cliente, y también ahorrar. Efecto de ello, este modelo a tan largo plazo requiere calidad, es fundamental. Creemos firmemente que, para comprometernos así con el cliente, hay que instalar soluciones de autoconsumo de la máxima calidad e innovación, las mismas que instalaríamos en nuestra propia casa.

¿Qué aspectos diferencian a Perfecta Energía de otras empresas especializadas en soluciones de energía solar en el mercado español?

Perfecta Energía se diferencia por un aspecto clave para el desarrollo del autoconsumo, pues somos nosotros mismos los que financiamos las instalaciones a nuestros clientes. Acompañamos a nuestros clientes durante los hasta 24 años de financiación, teniendo la máxima seguridad de que las cosas están bien hechas y que ofrecemos calidad.

¿Cuáles son las principales soluciones que ofrece Perfecta Grupo a los hogares y empresas en España?

En Perfecta Energía, además de la financiación, ofrecemos diferentes soluciones de autoconsumo. Entre ellas, los notorios paneles solares, en cuya instalación nos encargamos de todo: proyecto, trámites administrativos, tasas, financiación y acceso a subvenciones; y no solo en hogares individuales, sino también en comunidades de vecinos, empresas, etc. También contamos con otros productos, como son los microinversores, por rendimiento y garantías, así como otros vinculados con la eficiencia energética, como son las baterías para autoconsumo, cargadores VE o aerotermia a demanda.

¿Cuál ha sido el impacto de la propuesta de valor de Perfecta Energía en el mercado español hasta ahora?

Hasta el día de hoy, hemos completado más de 5.000 instalaciones, de las que más de la mitad (rondan las 3.000) han sido financiadas. Esto quiere decir que, hemos financiado alrededor de 3.000 familias, por un importe superior a los 17 millones de euros. Este compromiso, que forma parte de nuestro modelo de negocio, es algo que nos diferencia, sin duda.

¿Cuáles son ejes de la estrategia de Perfecta Energía en los próximos años?

De cara a futuro, seguiremos apostando por la calidad, y cada vez más por la seguridad y las garantías. Para Perfecta Energía es importante transmitir al sector que, en una inversión que puede durar más de 20 años, no se puede optar por lo barato. Cada vez más calidad, tanto en producto como en servicio, y accesibilidad, es nuestra apuesta de futuro.

La importancia estratégica de Greenvolt

¿Cómo ha influido la participación de Greenvolt en Perfecta Energía en su estrategia empresarial en España?

En Perfecta Energía estamos muy contentos y agradecidos por el apoyo recibido por Greenvolt. Greenvolt es un socio que cualquier start-up desearía tener como partner en su desarrollo. Para llegar donde estamos, nos han ayudado con su experiencia y nos han proporcionado aprendizajes realmente útiles para definir la estrategia de futuro.

¿Qué recursos o ventajas aporta Greenvolt a Perfecta Energía en términos de expansión y crecimiento en el mercado solar español?

En términos de expansión, Greenvolt nos ha permitido desarrollar nuestro negocio B2B, Perfecta Industrial, una iniciativa que persigue que las empresas también se pasen al autoconsumo y con positivo impacto en el tejido empresarial español. Además, nos han ayudado a algo que aún estamos madurando, abrir nuestra solución de financiación a partners en el mercado solar español.

Nuestros socios, Greenvolt, han sido sin duda una fuerza magnífica detrás de nuestro proyecto Perfecta Energía.

¿Cuáles son los beneficios de ser parte de una multinacional como Greenvolt en términos de conocimiento y experiencia en el sector de la energía solar?

Para Perfecta Energía, en términos operativos, por ejemplo, nos han ayudado considerablemente en “procurement”, un modelo de contratación integral que facilita la eficiente gestión de todos los aspectos y etapas en la ejecución de proyectos de energía solar. Este aspecto es crítico para garantizar el producto y precio a nuestros clientes, y también como parte de la gestión de circulante.

Por otro lado, a nivel experiencia multinacional, Greenvolt ha llevado a Perfecta Energía a consolidar capacidades de gestión en estándares internacionales. Este aspecto es complejo para una start-up, pero también de suma importancia si se quiere acometer un crecimiento mayor. Gracias a Greenvolt estamos mejor preparados para atender a nuestros clientes, tanto B2C como B2B.

El mercado de la energía solar y autoconsumo en España

¿Cuál es su evaluación de la situación actual del mercado de la energía solar en España, tanto para los hogares como para las empresas?

El mercado de la energía solar, en el ámbito residencial, creemos que está viviendo una “resaca” de un 2022 demasiado acelerado. En 2022, se creció de forma muy fuerte y a consecuencia, principalmente, de dos factores: las subvenciones y los precios de la energía. Estos factores han suavizado su impacto de forma evidente en 2023, reduciendo la demanda, pero de manera coyuntural. En este sentido, la tendencia a largo plazo del mercado podría resultar predecible.

Por otro lado, en el ámbito B2B ha sucedido algo similar. Encontramos que la firma de proyectos ha continuado, pero con menos prisa por instalar por parte de los clientes.

¿Cuáles son las principales oportunidades y desafíos que ve en el mercado solar español en la actualidad?

En Perfecta Energía consideramos que el principal desafío es profesionalizar el sector. A la par de la brutal demanda en 2022, se han producido desequilibrios en la oferta. La calidad de las instalaciones es algo crítico si queremos hacer de este sector una industria a largo plazo.

Sin embargo, también vemos una oportunidad en el hecho de que el cliente sea cada vez más consciente de lo que significa el autoconsumo y posea un conocimiento más profundo sobre lo que está adquiriendo. Es la mayor oportunidad, sin duda.

Un sector más maduro abre puertas a productos y servicios de mayor calidad, centrados en la seguridad y el retorno. Desde Perfecta Energía confiamos en que, poco a poco, se abandone la práctica de competir exclusivamente en precio, como se hace en otros sectores.

¿Cómo ve el crecimiento del autoconsumo de energía solar en España en los próximos años y qué impacto puede tener en el sector energético?

Imparable, con altibajos, pero imparable. El autoconsumo se puede considerar como otros de los tantos cambios tecnológicos. Hoy en día, nadie pregunta si tienes o no nevera en casa, por ejemplo, quizás en 10 años, nadie pregunte si tienes paneles solares, sino cuántos tienes.

Para el sector de la energía este hito es una auténtica revolución, pues el autoconsumo es la forma más eficiente y rentable que existe para producir y consumir energía en el mismo punto. En este sentido, los hábitos de consumo variarán y los precios de la energía evolucionarán para reflejar el importante valor que aporta la energía solar autoconsumida al sistema.

¿Cuáles son las perspectivas de desarrollo y adopción de soluciones de energía solar en hogares y empresas en España en comparación con otros países europeos?

España es un país que no cuenta con recursos naturales en el campo de la energía, lo que ha supuesto una queja ancestral. No tenemos petróleo, ni gas, ni carbón de calidad, etc. Sin embargo, ahora sí tenemos una fuente de energía a nuestro alcance, la mejor que existe: el Sol. Nuestro recurso solar es incomparable.

En los ámbitos B2C y B2B, en cuanto a otros países europeos (Alemania, Holanda, Bélgica…), nuestra potencia instalada per cápita es insignificante, y más si tenemos en cuenta la disponibilidad de horas solares que tiene España. Desde nuestro punto de vista, esto solo puede significar una cosa: España va a ser el país de mayor crecimiento en autoconsumo de Europa durante los próximos 5 años.

Fondo con Barclays Londres y el problema de la financiación en España

Perfecta Energía ha sido pionera en muchas iniciativas en el mercado español, pero sin duda una de ellas fue la constitución en julio de 2022 del primer fondo de titulación fotovoltaico con Barclays Londres para la financiación de instalaciones de autoconsumo solar. ¿Cuáles fueron los principales objetivos del fondo?

Como comentábamos al principio, para Perfecta Energía el autoconsumo accesible a cualquier familia es nuestro compromiso y esta accesibilidad forma parte de nuestro modelo de negocio. Probablemente no todas las familias puedan disponer de 8.000 euros para instalar una solución de autoconsumo solar en su tejado, pero esta instalación se hace más accesible si queda perfectamente financiada. Por esta razón, creamos y ofrecemos una solución de autoconsumo totalmente financiable, bajo los estándares de calidad más altos a nivel europeo e institucional.

Poseer un fondo de titulación fotovoltaico con Barclays Londres nos da una capacidad de financiación inigualable en el mercado. Si miramos hacia el mercado americano, donde la titulación de préstamos solares ha permitido desarrollar una industria de billones de dólares anuales, podemos vislumbrar la importancia de la financiación.

¿Cuál ha sido su impacto en este primer año en el desarrollo de la energía solar en España?

Gracias al fondo de titulación fotovoltaico que poseemos, hemos sido capaces de financiar a casi 3.000 familias por un importe superior a los 17 millones de euros. Esto es un todo un éxito, si tenemos presente que Perfecta Energía es una compañía con 4 años de vida.

¿Cómo ha beneficiado el fondo de titulación fotovoltaica a Perfecta Energía en términos financieros y de crecimiento empresarial?

En términos de crecimiento, para Perfecta Energía ha supuesto posicionarnos como un player clave en el sector. Gracias a nuestro modelo de financiación, podemos proponer a nuestros clientes una relación a largo plazo sin fisuras.

En lo financiero, el fondo de titulación fotovoltaica nos ha permitido validar el modelo internacionalmente y seguir apostando por el mismo. Así, nos ha proporcionado los fondos para llegar al volumen de cartera actual y seguir financiando a familias en toda España en pro del autoconsumo.

¿Cuáles son los planes futuros de Perfecta Energía en cuanto a la financiación y desarrollo de proyectos de energía solar en España?

En Perfecta Energía creemos que es el momento de abrir nuestro modelo financiero a terceros. Actualmente, trabajamos en numerosos proyectos y alianzas para poner nuestro fondo de titulación fotovoltaica y nuestra capacidad financiera al alcance de aún más familias. Esto significa que, no solo a través de Perfecta Energía los clientes podrán aprovecharse de nuestro modelo de financiación, sino también mediante partners que creen esta fórmula de pago.

Esperamos anunciar muy pronto grandes alianzas con partners del sector, pues para nosotros es importante que se establezca como estándar de financiación un modelo a largo plazo, validado internacionalmente.

Por último, consideramos que, además de ser clave para el desarrollo de Perfecta Energía, este modelo de financiación es una fórmula para fortalecer el sector y el desarrollo del autoconsumo. En este proceso, todos ganamos.