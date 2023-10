Booking y Airbnb van a hacer lo posible porque no leas esta noticia. Estamos perdiendo dinero en sus plataformas

La búsqueda de alojamiento es casi parte de la aventura cuando te vas a ir de viaje, ya que a no ser que sea a un destino en el que ya tienes un alojamiento de referencia tendrás que dedicar mucho tiempo a buscar la mejor opción , ya que no es tarea sencilla. Hoy te contamos un trucazo para ahorrar en alojamiento cuando viajas que Airbnb y Booking no quieren que sepas porque les haría perder mucho dinero… ¡no te lo pierdas!.

El trucazo para ahorrar en alojamiento cuando viajas

Booking y Airbnb son dos de las plataformas especializadas en alojamientos más utilizadas en todo el mundo, las cuales ofrecen miles de opciones en cualquier rincón del planeta a precios muy competitivos… aunque podrías lograr precios aún mejores si pones en práctica un truco desvelado por un instagramer que se ha hecho viral en tan sólo unos días.

El usuario de Instagram @ramgaldavis, de nombre Juan David Ramírez según figura en su perfil, compartió hace un par de semanas con todos sus seguidores un vídeo en el que asegura que Booking y Airbnb no quieren que sepas esa información, ya que les hace perder dinero. Se trata de un truco para ahorrar en alojamiento que te va a dejar flipando ya que podrás reservar directamente con los propietarios.

El truco en cuestión es que tienes que añadir una extensión en Google Chrome que se llama ‘Directo extensión’, bastará con que escribas el nombre de la extensión en el navegador y seleccionar después el primer enlace, que te llevará directamente a la posibilidad de añadir la extensión. Una vez tengas esa extensión instalada, cada vez que hagas una búsqueda en Booking o Airbnb te aparecerán muchos alojamientos marcados con una letra D en color amarillo, lo que significa que esos alojamientos están más baratos si los reservas directamente con el propietario que en la plataforma en cuestión.

Gracias a este truco podrás encontrar siempre los alojamientos más baratos, ya que en el caso de Airbnb tienes que añadir también la comisión que tienes pagar, ya que en Booking es únicamente el propietario de la vivienda el que tiene que pagar comisión, mientras que en Airbnb se paga a medias. Antes de reservar directamente con cualquier propietario asegúrate de que es totalmente confiable, ya que no contarás con el respaldo de la plataforma ante cualquier situación en la que necesites cancelar tu reserva o te hayan estafado.