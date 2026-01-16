El Ibex 35 cae un 0,26% en la apertura y pierde los 17.600 puntos

El Ibex 35 ha iniciado la sesión de este viernes con una bajada del 0,26%, de manera que ha perdido la cota psicológica de los 17.600 enteros y se ha situado en los 17.597,3 puntos hacia las 09.00 horas. En el ámbito geopolítico, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que «se ha formado la Junta de Paz» para la Franja de Gaza prevista en el plan propuesto por Washington. No obstante, ha indicado que los miembros que la compondrán serán anunciados «en breve», apenas un día después de que su enviado a Oriente Próximo, Steve Witkoff, comunicara el lanzamiento de la segunda fase del programa.

Por otra parte, el embajador de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Mike Waltz, ha reiterado este jueves ante el Consejo de Seguridad de la ONU que Trump -de quien ha destacado que es «un hombre de acción»- está barajando «todas las opciones para detener la masacre» de manifestantes en Irán.

En el plano empresarial español, CaixaBank ha ejecutado el 28,59% de su programa de recompra de acciones en las ocho primeras semanas desde su puesta en marcha, cuyo importe máximo asciende a 500 millones de euros.

Además, Indra se ha adjudicado el proyecto para operar los sistemas de venta y control de accesos (ticketing) de toda la red de transporte público de Londres y su área metropolitana, así como su mantenimiento y evolución hasta 2034, por un importe de 524 millones de libras esterlinas (605 millones de euros), ampliable a más de 845 millones de libras (975 millones de euros).

Las empresas del Ibex 35

En los primeros compases de la jornada, los mayores avances del Ibex 35 correspondían a Indra (+2,85%), Rovi (+0,29%), Sacyr (+0,20%) y Grifols (+0,18%), mientras que, por el contrario, entre los retrocesos destacaban Acciona Energía (-1%) y Solaria (-0,67%).

Mercados internacionales

Las principales Bolsas europeas iniciaban la jornada con signo negativo, con descensos del 0,14% para Londres y Milán, del 0,12% para Fráncfort y del 0,01% para París.

En este escenario, el precio del barril de Brent -referencia en Europa- descendía un 0,06%, hasta los 63,72 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, subía un 0,03%, hasta los 59,21 dólares.

Finalmente, en el mercado de divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1612 billetes verdes, en tanto que el interés exigido al bono español a diez años descendía hasta el 3,218%.