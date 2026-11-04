El BOE lo ha confirmado: para votar en las elecciones del 29 de noviembre podrás hacerlo con tu móvil y no necesitas nada más

Las elecciones generales del próximo 29 de noviembre podrían incorporar una novedad tecnológica, que es la posibilidad de identificarse ante la mesa electoral utilizando el DNI digital del teléfono móvil. El Gobierno ha dado un paso para facilitarlo y ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) una orden que encarga a Correos suministrar los dispositivos necesarios para verificar los códigos QR de la aplicación MiDNI. Sin embargo, hay una cuestión importante, ya que todavía no existe autorización definitiva de la Junta Electoral Central para utilizar este sistema en las urnas.

Qué ha publicado exactamente el BOE

La medida aparece en la Orden PJC/1129/2026, publicada el 29 de octubre. El texto modifica las obligaciones de Correos durante los procesos electorales y establece que deberá entregar a las mesas los dispositivos necesarios para garantizar el uso de MiDNI en el momento de identificar a los votantes.

La norma también contempla la recogida posterior de estos aparatos y un sistema de seguimiento de las entregas. El objetivo es que la identidad digital pueda comprobarse con garantías y no dependa únicamente de la imagen que aparece en la pantalla del teléfono.

La decisión que todavía falta

La Junta Electoral Central había suspendido el pasado 26 de marzo la utilización de MiDNI y MiDGT como métodos de identificación electoral hasta que se garantizase que la verificación de la identidad era suficientemente segura. Por eso, la publicación de la nueva orden no supone, por sí misma, que la suspensión haya quedado levantada.

El Gobierno pretende resolver ese problema mediante lectores de códigos QR, pero corresponde a la Junta Electoral comprobar si el procedimiento cumple las garantías exigidas. De hecho, la guía publicada por La Moncloa el 3 de noviembre sigue indicando como documentos de identificación el DNI, el pasaporte y el permiso de conducir con fotografía.

¿Cómo funcionaría votar con el móvil?

Si finalmente recibe autorización, el elector podría abrir la aplicación oficial MiDNI y generar un código QR para acreditar su identidad. El dispositivo disponible en la mesa permitiría verificar ese código y comprobar los datos del ciudadano antes de registrar su participación en el censo.

Esto no significa que España vaya a implantar el voto por internet. Los ciudadanos seguirán escogiendo sus papeletas, introduciéndolas en los sobres correspondientes y depositándolas en las urnas, como hasta ahora.

El DNI físico seguirá siendo una opción

La posible incorporación de MiDNI no obligaría a nadie a utilizar el teléfono. Quienes prefieran acudir con su documentación física podrán seguir identificándose mediante los documentos admitidos por la normativa electoral.

Por tanto, antes de acudir al colegio electoral el 29 de noviembre, conviene no dar por hecho que bastará con llevar el móvil. La clave estará en la decisión definitiva de la Junta Electoral Central sobre las garantías del sistema.