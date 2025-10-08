El Bitcoin, la criptomoneda de referencia, ha alcanzado un nuevo récord: los 125.000 dólares mientras crecen las preocupaciones acerca de la solidez fiscal de los gobiernos. Desde Francia hasta Japón y el propio Estados Unidos, los inversores están cuestionando el gasto multimillonario de los gobiernos. La criptomoneda marcó nuevos máximos históricos este martes mientras continua su rally imparable, tocando brevemente los 125.000 dólares (107.105 euros) por moneda.

La dimisión sorpresa de Sébastien Lecornu, el séptimo primer ministro que ha caído durante el mandato de Emmanuel Macron, ha vuelto a recrudecer los temores acerca de la solidez fiscal en Francia. Los nuevos planes han puesto en jaque los presupuestos de 2026, motivo por la caída del último primer ministro en salirse, François Bayrou. En Japón, Sanae Takaichi, la candidata pro-estímulos que se perfila como la próxima primera ministra del país, mientras que el shutdown del Gobierno en Estados Unidos ha recordado a los inversores del gasto desenfrenada de la administración.

En este sentido, han volcado sus inversiones en activos alternativos que perciben disponen de más solidez financiera: el Bitcoin, el oro y la plata. El activo digital se ha revalorizado en torno al 50% en los últimos seis meses, mientras que el oro ha escalado esa cantidad en el año. La plata, por su parte, se ha apreciado un 58% desde 2024.

Los analistas de Citi se muestran más bajistas con respecto al ascenso del Bitcoin y han fijado un precio objetivo de los 133.000 dólares (113.998 euros) para finales del año. En el polo opuesto está el analista Tom Lee, de Fundstrat, quién apuesta que la criptomoneda alcanzará los 250.000 dólares (214.300 euros) al cierre de 2025, lo que implica que la divisa digital tendría que revalorizarse un 100% en los próximos tres meses para alcanzar esa cota alcista.

Según Lale Akoner, la analista global de mercados de eToro, el mes de octubre suele ser el históricamente un mes de buen comportamiento por parte del Bitcoin y otras criptomonedas. «Bitcoin entra en el cuarto trimestre con fuerza, acompañada de señales de cautela», ha afirmado. Por otro lado, Akoner considera que el Bitcoin podría llegar hasta los 150.000 dólares (128.589 euros) por moneda, aunque alerta de un exceso de euforia en los mercados. «El mayor riesgo es que una crisis macroeconómica o una caída del mercado de valores coincida con señales de exuberancia criptográfica», ha advertido.

El otro gran ganador de las incertidumbres fiscales que están moviendo a los mercados es el oro, el metal dorado que se perfila como el activo refugio por encima de cualquier otro activo. El oro ha sobrepasado la cota de 3.900 dólares (3.434 euros) por onza troy este martes, mientras persiste el cierre del Gobierno Federal de Estados Unidos, que busca negociar una salida en el Senado para fijar los presupuestos. Ahora, va en camino a cumplir con las expectativas de las casas de análisis como Bank of America o Goldman Sachs, quiénes han fijado 4.000 dólares (3.429 euros) y 5.000 dólares (4.286 euros), respectivamente.