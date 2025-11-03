El Banco Europeo de Inversiones (BEI) y la compañía energética Iberdrola han firmado un préstamo verde de 500 millones de euros para el parque eólico marino Windanker, un proyecto emblemático de energía limpia que actualmente se encuentra en fase de construcción en aguas alemanas del mar Báltico.

El préstamo cuenta con la garantía de la agencia española de crédito a la exportación, Cesce. Esta operación con Iberdrola supone la primera utilización de una garantía desarrollada de forma conjunta por el BEI y Cesce para apoyar proyectos verdes liderados por compañías españolas fuera de España, contribuyendo a los objetivos de acción por el clima y la sostenibilidad medioambiental de la Unión Europea.

El nuevo proyecto generará energía limpia para miles de hogares, acelerará la electrificación y la seguridad energética de Europa, e impulsará el empleo, las oportunidades económicas y la innovación en energías renovables de vanguardia.

Con una capacidad instalada de 315 MW, Windanker podrá suministrar electricidad renovable a unas 600.000 personas al año, según las estimaciones de Iberdrola.

«La financiación de 500 millones de euros del BEI para Windanker contribuye a llevar la tecnología eólica más avanzada al mar Báltico, en beneficio de los consumidores alemanes y las economías locales. La electricidad verde generada por el proyecto también nos acerca a garantizar la independencia de Europa de las importaciones de combustibles fósiles», ha afirmado Jean-Christophe Laloux, director general de Operaciones de Préstamo y Asesoría en la UE del Banco Europeo de Inversiones.

«Con este préstamo, Iberdrola no solo refuerza su estructura financiera y la diversificación de fuentes de financiación, sino que también consolida la confianza de instituciones de referencia como el BEI y Cesce en nuestra capacidad de ejecución. Este respaldo nos permite seguir impulsando proyectos como Windanker, clave para la electrificación, en coherencia con nuestro nuevo plan transformador», ha declarado José Sainz Armada, director de Finanzas, Control y Desarrollo Corporativo (CFO).

Beatriz Reguero, directora de Área de Cuenta del Estado de Cesce, ha manifestado: «Cesce se enorgullece de apoyar los esfuerzos de las principales empresas españolas por liderar la transición energética en Europa. El parque eólico marino Windanker demuestra cómo las alianzas a largo plazo entre instituciones públicas como el Banco Europeo de Inversiones y Cesce permiten ampliar la capacidad de apoyo y respaldo a proyectos de empresas españolas que fomentan la innovación y la inversión sostenible hacia proyectos que benefician a las comunidades locales, refuerzan el crecimiento económico y promueven la energía renovable para el futuro».

El proyecto forma parte de TechEU, el programa del Grupo BEI destinado a acelerar la innovación en la UE y que tiene como objetivo movilizar, de aquí a 2027, 250.000 millones de euros en inversiones para empresas emergentes, empresas en expansión y empresas innovadoras de toda Europa. En concreto, el proyecto contribuirá a la línea de actuación de tecnologías limpias de TechEU.

El proyecto aumentará la proporción de energía limpia en la red eléctrica alemana, de modo que apoya directamente los objetivos europeos y nacionales de reducir las emisiones de carbono, disminuir la dependencia de los combustibles fósiles y lograr las ambiciosas metas climáticas.

Igualmente, el proyecto contribuye de manera significativa a los objetivos de acción por el clima del Grupo BEI recogidos en su Hoja de Ruta Estratégica para el período 2024-2027 y la segunda fase de la Hoja de Ruta del Banco del Clima para el período 2026-2030, así como el plan de acción del BEI para apoyar el programa REPowerEU, cuya finalidad es aumentar la seguridad energética y acelerar la transición energética reduciendo la dependencia de la Unión Europea de las importaciones de combustibles fósiles.

Windanker sube el listón en tecnología eólica marina con la instalación de 21 aerogeneradores Siemens Gamesa SG 14-236 DD, de los más avanzados y potentes del mundo (cada uno de ellos con una capacidad de hasta 15 MW).

Cada aerogenerador está equipado con un revolucionario rotor de 236 metros y tecnología de accionamiento directo, lo que aumenta la fiabilidad y el rendimiento operativo, y permite además superar en más de un 30 % la producción anual con respecto a modelos anteriores. En todo el parque se aplicarán técnicas de ingeniería y construcción innovadoras para garantizar la máxima eficiencia, seguridad y sostenibilidad.

La instalación de las cimentaciones, de hasta 84 metros de longitud y 2.100 toneladas de peso, corre a cargo de la empresa Van Oord, a través de su buque de carga pesada Svanen. Las obras comenzaron a principios de este mes, con la instalación del primer monopilote. La instalación de los aerogeneradores se llevará a cabo en 2026, y la entrada en funcionamiento del parque eólico marino está prevista para el último trimestre de 2026.

El proyecto está ubicado en Mecklemburgo-Pomerania Occidental, una región de transición de la UE, donde tendrá una importante contribución económica: alrededor de 2.200 personas por año de puestos de trabajo generados durante la fase de construcción y 160 empleos cualificados permanentes durante la fase de operación.

La mayoría de los nuevos puestos de trabajo pondrán de relieve «competencias técnicas verdes», fomentando la especialización y desarrollo de la mano de obra local. Al mismo tiempo, el proyecto reforzará la cooperación industrial entre Alemania y España.

El proyecto de Iberdrola

Windanker es el tercer parque eólico marino de Iberdrola en aguas alemanas del mar Báltico y representa un avance significativo en el Hub del Báltico y la estrategia de la compañía en la región.

La financiación de 500 millones de euros está cubierta por una garantía de Cesce, la agencia española de crédito a la exportación, aportando seguridad adicional a las partes interesadas.

Además de contribuir de forma sustancial a la iniciativa REPowerEU y al Plan Nacional de Energía y Clima de Alemania, el proyecto Windanker ayudará a acelerar la transición energética del país, reducir las emisiones de carbono en unas 672.000 toneladas de CO2 al año y apoyar el objetivo de Alemania de lograr una cuota de renovables del 80 % de aquí a 2030.

La mayor parte de la electricidad renovable generada se comercializará mediante contratos de compraventa de energía a largo plazo (PPA) en el mercado alemán.