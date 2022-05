El BEI aprueba préstamo de 40 millones a Cabify para comprar 1.400 vehículos eléctricos

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) ha aprobado un préstamo de 40 millones de euros a Cabify para la adquisición de 1.400 vehículos eléctricos y la instalación de la infraestructura necesaria, según ha informado este miércoles la empresa española en una nota de prensa.

A la hora de concederlo, el BEI, cuya inversión supone un impulso para que Cabify alcance sus objetivos en materia de descarbonización en España -que apuntan a una flota cero emisiones para 2025-, ha destacado la contribución del proyecto a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Además, Cabify explica que ayuda a reforzar la inversión en las industrias de automoción y en la infraestructura de recarga necesaria, mejorando la oferta de movilidad urbana sin emisiones en las ciudades españolas en las que opera la compañía.

El proyecto «tiene también importantes beneficios medioambientales», incluida la reducción de las emisiones de dióxido de carbono (CO2), óxido de nitrógeno (NOx) y partículas.

Salida a Bolsa

La plataforma española de multimovilidad Cabify contempla salir a bolsa como una opción para seguir reforzándose y creciendo, según explicó hace unos meses David Pérez, vicepresidente sénior de Personas, Sostenibilidad y Asuntos Públicos de la compañía en una entrevista con OKDIARIO.

«La salida a Bolsa puede ser un camino, pero no es el único para alcanzar nuestros objetivos», que pasan por descongestionar el tráfico de las ciudades a diario para avanzar en sostenibilidad y eficiencia, señaló Pérez.

La compañía por ahora no siente urgencia por acometer ningún tipo de transacción para financiarse, tras alcanzar la rentabilidad en 2019. «Esto nos permite no tener que depender de rondas de financiación constantes, lo que incrementa nuestra autonomía», explicó Pérez. De hecho, Cabify ha conseguido mantenerse durante años sin hacer una nueva ronda entre inversores, algo que es difícil para muchas startups. La última realizada fue en 2018, cuando su matriz, Maxi Mobility, captó 160 millones de dólares, según informaron fuentes del sector. Gracias a esa capacidad de autosuficiencia, la compañía -controlada por el fondo Seaya Ventures y Rakuten, el gigante japonés del comercio electrónico- puede «manejar cualquier negociación con una posición de fuerza respecto a potenciales inversores», indicó Pérez, de ahí que la salida a Bolsa no sea un objetivo como tal para el grupo.