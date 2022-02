La plataforma española de multimovilidad Cabify contempla salir a bolsa como una opción para seguir reforzándose y creciendo, según dijo David Pérez, vicepresidente sénior de Personas, Sostenibilidad y Asuntos Públicos de la compañía en una entrevista con OKDIARIO, aunque no ofreció un horizonte temporal para llevar a cabo dicha operación y tampoco descartó otros posibles instrumentos de financiación.

«La salida a Bolsa puede ser un camino, pero no es el único para alcanzar nuestros objetivos», que pasan por descongestionar el tráfico de las ciudades a diario para avanzar en sostenibilidad y eficiencia, señaló Pérez.

La compañía por ahora no siente urgencia por acometer ningún tipo de transacción para financiarse, tras alcanzar la rentabilidad en 2019. «Esto nos permite no tener que depender de rondas de financiación constantes, lo que incrementa nuestra autonomía», explicó Pérez. De hecho, Cabify ha conseguido mantenerse durante años sin hacer una nueva ronda entre inversores, algo que es difícil para muchas startups. La última realizada fue en 2018, cuando su matriz, Maxi Mobility, captó 160 millones de dólares, según informaron fuentes del sector. Gracias a esa capacidad de autosuficiencia, la compañía -controlada por el fondo Seaya Ventures y Rakuten, el gigante japonés del comercio electrónico- puede «manejar cualquier negociación con una posición de fuerza respecto a potenciales inversores», indicó Pérez, de ahí que la salida a Bolsa no sea un objetivo como tal para el grupo.

Desde que nació Cabify en 2011, su evolución ha sido fulgurante. Si bien en sus comienzos se hizo famosa por sus servicios de transporte con conductor VTC, desde principios de 2020 ha aumentado notablemente su oferta de movilidad y, en función de cada ciudad, provee vehículos de alquiler por minutos como motos, patinetes o coches híbridos -a través de su servicio Wible-, así como el alquiler de bicis y motos eléctricas por meses tras su alianza con la marca española Velca. «Hemos conseguido democratizar el servicio de movilidad y acercar la tecnología al consumidor», afirmó Pérez.

Además, ha llegado a un acuerdo con Lola Market por el que los usuarios pueden pedir la compra, lo que evita múltiples desplazamientos en coche al supermercado y proporciona una mayor eficiencia porque un camión reparte los pedidos a las familias. Por otro lado, ha lanzado un servicio de paquetería en colaboración con empresas locales.

En la actualidad, Cabify opera en España en 10 ciudades, las de más volumen de habitantes: A Coruña, Santander, Barcelona, Zaragoza, Alicante, Valencia, Murcia, Málaga, Sevilla y Madrid. Asimismo, desde muy pronto apostó por Latinoamérica, y está presente en Colombia, Argentina, Chile, Ecuador, Perú, Uruguay y México.

«Los planes de Cabify se centran en seguir mejorando la multimovilidad en el mercado español y seguir ganando cuota de mercado en los mercados donde operamos en Latinoamérica, donde ya hemos conseguido liderar algunos de ellos, como es el caso de Argentina y Colombia», afirmó. «Además, todavía hay muchas ciudades y muchas zonas periféricas en las ciudades donde estamos presentes que se enfrentan a grandes retos en materia de movilidad, con una presencia muy fuerte del coche particular que provoca graves atascos y problemas de contaminación. Hay que seguir avanzando para mejorar nuestra presencia en estas zonas», añadió Pérez.

Sobre la posibilidad de penetrar en más mercados, advirtió de que la movilidad es un sector que cuenta con regulaciones diferentes en cada país que «requiere de un amplio análisis antes de dar el salto».

La tecnología y la reducción de emisiones como ejes

Pérez consideró que la tecnología será clave en el desarrollo futuro de Cabify, ya que «ayudará a mejorar la eficiencia de los recursos disponibles y reducir las emisiones en torno a la movilidad». En este sentido, destacó que un coche particular está aparcado más del 95% del tiempo, ocupando «un espacio valioso en la ciudad», y cuando está circulando, gran parte del trayecto lo pasa en un atasco. «Gracias a la tecnología podemos ofrecer mejores tasas de ocupación para los vehículos que colaboran con nuestra plataforma», aseguró.

En cuanto a la reducción de emisiones, Pérez dijo que el objetivo de la compañía es que disminuyan hasta la descarbonización total y electrificación de cara al fin de 2025 en España. «Fuimos la primera

app de movilidad neutra en carbono del mundo y seguimos siendo la única en Latinoamérica y Europa que compensa toda su huella, tanto las emisiones de nuestras operaciones corporativas como de todos los trayectos realizados en nuestra plataforma», subrayó.

En conjunto, el modelo de negocio de Cabify está dando frutos, pese a que la pandemia la pandemia provocó un confinamiento histórico en España que alteró la actividad de personas y empresas. La empresa, que aún no ha publicado sus resultados oficiales, estima que en 2021 sus ingresos ascendieron a 516 millones de dólares, un 45% más que en 2020. Además, prevé que el último trimestre del ejercicio en España, que suele erigirse como uno de los mejores del año en términos de movilidad, sobre todo en Madrid, será el mejor de su historia, superando las cifras previas al Covid.

En concreto, Cabify ya ha superado a nivel global el volumen de viajes registrado en 2019, al alcanzar en 2021 una cifra por encima de 71 millones en los ocho países donde opera, y espera una facturación global en el último cuarto de 2021 de 167 millones de dólares. En cuanto al volumen de usuarios, y a pesar de las restricciones impuestas al turismo internacional, 5,4 millones de personas viajaron en Cabify el año pasado. En síntesis, 2021 pasará a ser el año de la «recuperación absoluta», según la compañía.