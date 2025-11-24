Be Mate cumple diez años con el propósito de alcanzar los 30 millones de euros de facturación en 2026

Be Mate, la compañía especializada en la gestión de edificios de apartamentos turísticos, celebra este 2025 su décimo aniversario con el lanzamiento de una nueva identidad visual y un claro objetivo: alcanzar los 30 millones de euros de facturación en 2026. Según ha explicado la firma, su nueva estética va también en esta línea ya que refleja su evolución, madurez y visión de futuro. La marca abre así una nueva etapa enfocada en la expansión internacional, con cinco nuevas aperturas previstas en los próximos seis meses.

Durante su primera década, más de medio millón de viajeros se han alojado en los edificios gestionados por Be Mate, consolidando a la compañía como un referente en el segmento de apartamentos turísticos con estándares hoteleros. Su propuesta, según explican, se asienta sobre una filosofía clara: poner al huésped en el centro de cada decisión, desde el diseño de los espacios hasta la operativa diaria.

«Este aniversario es un orgullo y, sobre todo, una responsabilidad», señala Cristian Flórez, presidente de Be Mate. «Cada huésped que hemos recibido nos ha ayudado a construir lo que hoy somos: una compañía con propósito, coherente en su estrategia y apasionada por ofrecer experiencias excepcionales».

En este sentido, el cambio de imagen corporativa iría mucho más allá de lo estético: simboliza la evolución de Be Mate hacia una marca más sólida, internacional y contemporánea. Bajo el lema «Iconic Apartments. Exceptional Stays», la compañía sintetiza su esencia: edificios icónicos en ubicaciones estratégicas, con diseño cuidado, confort real y un servicio personalizado que convierte cada estancia en una experiencia única y memorable.

Nuevas aperturas en destinos clave

Be Mate afronta su segunda década con un plan de crecimiento sostenido y nuevas aperturas en destinos clave de su red europea. Con esta estrategia, la compañía refuerza su posición en el mercado y avanza hacia su objetivo de alcanzar los 30 millones de euros de facturación anual en 2026, impulsando su expansión internacional.

«Cumplir diez años es una oportunidad para detenernos, mirar lo que hemos construido y prepararnos para todo lo que viene», afirma Flórez. «Seguimos creciendo, aprendiendo y mejorando con la misma ilusión que el primer día. Los próximos diez años estarán marcados por más destinos, más innovación y la misma convicción que siempre nos ha guiado: poner al huésped en el centro de todo lo que hacemos».