El Banco Central Europeo afronta hoy su reunión más complicada. Debe decidir su estrategia sobre política monetaria y, de hecho, se había comprometido a subir otro medio punto los tipos de interés hasta el 3,5% -desde el 0% en que se encontraban en junio del año pasado- con el fin de continuar reprimiendo la inflación, que es su objetivo fundacional. Pero se ha cruzado en el camino la quiebra del estadounidense Silicon Valley Bank, y su eventual capacidad de contagio sobre el sector financiero -que la mayoría de los analistas descarta- y ayer el desplome de las acciones de Credit Suisse, ya con problemas, después de que su principal accionista decidiera dejar de prestarle más liquidez. El suceso de Credit Suisse ha arrastrado a la baja la cotización de todas las entidades financieras europeas, aumentando la presión de los mercados para que la institución presidida por Christine Lagarde haga un paréntesis y dé un respiro a la banca.

Credit Suisse estuvo ayer que ser suspendido temporalmente de cotización al rebasar el límite de bajadas, y posteriormente siguió cayendo casi el 30%. También tuvieron que ser interrumpidas las cotizaciones de Société Générale (-11%), Monte dei Paschi (-8%) y Unicredit (-6%). Las caídas también rozaron el 10% en algunas entidades españolas arrastrando al Ibex 35 casi un 4%, hasta la zona de 8.800 puntos. Este remedo de pánico en los mercados bursátiles avivó las presiones de los inversores al BCE para que abra un periodo de reflexión antes de seguir endureciendo la política monetaria como estaba previsto. Todos los analistas consultados por OKDIARIO insisten en señalar que el americano SVB es un banco demasiado pequeño para provocar una crisis sistémica, y que su modelo de negocio, basado en préstamos a compañías tecnológicas y start ups es muy diferente del de la banca española y la europea, que es básicamente comercial, de carácter minorista y en nada expuesto a activos potencialmente tóxicos.

Los analistas más ortodoxos consideran que el BCE debería seguir ateniéndose a sus planes, a pesar de las turbulencias en los mercados bursátiles en torno al sector financiero, y ser fiel a su estrategia para reducir la inflación, porque los últimos datos siguen siendo muy malos, sobre todo en Alemania -en el 8,6%-, que es el país con mayor peso específico en la Unión Europea. Esta es también la posición del ala más dura del banco central, partidaria de seguir la trayectoria prevista contra viento y marea a pesar del acontecimiento inesperado de la crisis del banco americano Silicon Valley Bank (SVB), que ha alterado el escenario y ha obligado a la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) a ofrecer toda la liquidez que necesiten -con una tasa de descuento- a las entidades financieras que atraviesen por problemas similares. Según las fuentes consultadas por OKDIARIO, la crisis está muy acotada a los bancos que como SVB habían concedido préstamos a negocios relacionados con las compañías tecnológicas y las start ups, «pero se trata de una entidad pequeña que no creemos capaz de generar una debacle por sí misma -en Europa tiene una presencia muy limitada-«.

No obstante, las presiones de los mercados en sentido contrario se han reforzado siguiendo los pasos de los principales analistas y bancos de inversión americanos, que ya dan por hecho que la Fed no subirá los tipos en su reunión de la próxima semana. «A la luz de la tensión en el sistema bancario, ya no esperamos que incremente los tipos en su reunión del 22 de marzo», aseguró ayer el banco estadounidense Goldman Sachs, que previamente esperaba un alza de tipos de 25 puntos básicos. Pese a todo, Goldman Sachs apuesta por que la decisión de la semana próxima solo será una pausa en la tendencia de la Fed y ha dejado sin cambios su expectativa de que el banco central estadounidense acometa subidas de los tipos de 25 puntos básicos «en mayo, junio y julio».

El BCE tomará hoy su decisión definitiva, pero los analistas coinciden en que desalinearse de su posición transmitiría el mensaje de que ha cedido ante las presiones de los mercados, que ya estaban previamente advertidos de sus intenciones. Adicionalmente, un eventual parón en la escalada de los tipos de interés podría transmitir la sensación contraria a la que pretenden los partidarios de la relajación monetaria: «Se acabaría por transmitir la idea de que, en efecto, la banca europea es más vulnerable, y esto podría acelerar aún más las turbulencias, sobre todo después de haber asegurado que no es el caso y que las entidades financieras del Continente cuentan con el capital requerido, son solventes y están bien aprovisionadas, a falta de los ajustes que haya que hacer para prevenir el más que previsible repunte de la morosidad».