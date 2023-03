Los 'halcones' del BCE presionan para seguir con el alza de tipos de interés

El ala dura del Banco Central Europeo está conjurada para que la institución continúe con su programa de subidas de tipos de interés a pesar del acontecimiento inesperado de la crisis del banco americano Silicon Valley Bank (SVB), que ha alterado el escenario y ha obligado a la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) a ofrecer toda la liquidez que necesiten -con una tasa de descuento- a las entidades financieras que atraviesen por problemas similares. Según las fuentes consultadas por OKDIARIO, la crisis está muy acotada a los bancos que como SVB habían concedido préstamos a negocios relacionados con las compañías tecnológicas y las ‘start ups’, «pero se trata de una entidad pequeña que no creemos capaz de generar una crisis sistémica -en Europa tiene una presencia muy limitada-. Por eso no vemos razón alguna para alterar nuestro plan de endurecimiento monetario para combatir la inflación, cuyos últimos datos, por ejemplo en Alemania, el país con mayor peso en la UE, son muy malos». El BCE se reúne este jueves y está previsto que apruebe otro aumento de los tipos de medio punto, hasta el 3,5%, según anunció el mes pasado la institución.

No obstante, las presiones de los mercados en sentido contrario se han reforzado siguiendo los pasos de los principales analistas y bancos de inversión americanos, que ya dan por hecho que la Fed no subirá los tipos en su reunión de la próxima semana. «A la luz de la tensión en el sistema bancario, ya no esperamos que incremente los tipos en su reunión del 22 de marzo», aseguró ayer el banco estadounidense Goldman Sachs, que previamente esperaba un alza de tipos de 25 puntos básicos. Pese a todo, Goldman Sachs apuesta por que la decisión de la semana próxima solo será una pausa en la tendencia de la Fed y ha dejado sin cambios su expectativa de que el banco central estadounidense acometa subidas de los tipos de 25 puntos básicos «en mayo, junio y julio».

De este modo, los analistas de Goldman Sachs esperan ahora que la tasa terminal de la Fed se situará entre el 5,25 y el 5,5%, aunque advierten de una incertidumbre considerable. En caso de interrumpir la senda alcista de los tipos de interés, la Fed daría un giro radical en su postura, dado que la semana pasada el presidente de la institución, Jerome Powell, había insinuado que el banco central estadounidense estaba dispuesto a acelerar los incrementos del precio del dinero para combatir la elevada inflación. Precisamente, el ala dura del BCE había tomado buena nota de la comparecencia de Powell en el Senado americano para reforzar su posición en favor de acelerar el incremento de las tasas ante la resistencia a la baja que muestran los precios en Europa.

En todo caso, la crisis de SVB muestra a las claras los efectos que tienen las subidas de tipos sobre las entidades financieras, sobre todo si no tienen un balance sólido como es el caso. El problema del banco americano se ha desatado cuando las empresas han dejado de atender las cuotas de sus préstamos, lo que ha obligado a SVB a vender su cartera de bonos públicos -que se habían comprado a tipos de interés cercanos a cero- incurriendo en pérdidas que han erosionado su capital. Aunque no va a haber problema para los depositantes -que han reabsorbido otras entidades financieras- los accionistas van a perder todo su dinero. Los medios consultados señalan que en Europa no existen de momento problemas del tipo del que ha afectado a SVB -tampoco en España-, aunque es un ejemplo de que la liquidez puede desaparecer rápido en un contexto de subidas de tipos. Esto es un aviso para que las entidades estén preparadas para un aumento de la morosidad que al final acaba perjudicando los activos del balance. De hecho, el BCE analizará en breve el nivel de provisiones del los bancos europeos, uno a uno, para comprobar su grado de preparación frente a un eventual aumento de los fallidos.

Otros analistas contactados por OKDIARIO señalan que, en este caso, hay una conexión entre la llamada ‘burbuja Covid’ y la quiebra de SVB. A partir de marzo de 2020, la cotización de este banco y de otras empresas vinculadas a Silicon Valley se dispara debido a la inyección sin precedentes que hizo la Fed en ese momento para paliar el efecto económico de la pandemia. En sentido contrario, la normalización monetaria y financiera iniciada en 2022 provoca una caída de la cotización de SVB en enero de 2022, mucho antes de su quiebra. «Este es un efecto claro del final del espejismo del dinero gratis y de cómo revertir esa época provoca impactos profundos en los activos más inflados por la burbuja y, en consecuencia, de los balances más cargados de dichos activos».