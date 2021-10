El gigante británico Barclays está preparando su regreso a España seis años después de vender su red minorista y de banca privada (gestión de altos patrimonios) a CaixaBank. Inicialmente, quiere relanzar este último negocio, para el que está buscando jefe entre algunos de los primeros espadas del sector en nuestro país.

Según fuentes del sector, el banco con sede en Londres ha contratado al headhunter Bao & Partners para encontrar un director de banca privada español, aunque de momento no lo está teniendo fácil: la mayoría de los top del sector están en entidades de primera fila -y algunos han cambiado de aires recientemente- o en sus propios proyectos, y no están por la labor de apuntarse al regreso de Barclays.

Algunas de las fuentes consultadas explican que «el proyecto no tiene muchos mimbres». «Es lo mismo de toda la banca extranjera: no tienen red de oficinas ni balance para dar un servicio completo. No hay más que ver cómo están UBS (en proceso de venta), Credit Suisse, etc.», añaden. No obstante, la intención es cerrar cuanto antes la contratación del country head para que pueda formar equipo y empezar a operar en 2022.

Barclays pretende gestionar el patrimonio de los clientes de su unidad de banca de inversión, la única que no vendió en 2015 y que sigue operativa en España bajo la dirección de Álvaro Portanet; es decir, empresarios a los que ha asesorado en procesos de fusiones y adquisiciones, ampliaciones de capital, emisiones de deuda o salidas a Bolsa.

Competirá con su antigua banca privada, vendida a CaixaBank

El banco británico vendió su red de banca minorista y de banca privada en una subasta que no despertó gran interés entre los bancos españoles y en la que sólo CaixaBank presentó una oferta, valorada en 800 millones. Al año siguiente, enajenó su negocio de tarjetas (Barclaycard) al Banco Popular, que la fusionó con el que había adquirido a Citi para crear WiZink.

Por tanto, si ahora vuelve a lanzar el negocio de altos patrimonios, competirá con su antigua unidad, en manos de la entidad catalana. Algo que puede hacer porque ha transcurrido el período de cinco años de no competencia que firmaron ambos bancos al cerrar la transacción.

Barclays ha solicitado licencia al Banco de España para la actividad de gestión patrimonial, y la nueva sucursal (tendrá esta forma jurídica) dependerá de una filial que ha creado en Irlanda para esquivar los problemas derivados del Brexit y que aglutina todo el negocio de banca privada en Europa continental.

De momento, el banco británico no pretende volver a hacer banca minorista en España (la que se dedica a la captación de depósitos y la concesión de préstamos e hipotecas a particulares), ya que la mala marcha de ese negocio fue lo que determinó su salida de España tras una gran expansión fallida posterior a la compra del Banco Zaragozano en 2003 por 1.100 millones.