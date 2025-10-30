Banco de España manda una alerta sobre los premios de la lotería: «Sepa que no…»

El Banco de España ha puesto en aviso a la población sobre la nueva estafa de la lotería. Este organismo ha avisado a los ciudadanos sobre la última artimaña de los ciberdelincuentes que suplantan la identidad de este organismo para poder acceder y vaciar las cuentas bancarias de las víctimas en cuestión de minutos. Por ello es recomendable tener máxima precaución y saber que el Banco de España no se comunica por estos canales. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el comunicado del Banco de España por la estafa de la lotería.

Las estafas virtuales están a la orden del día y el phishing es la práctica más utilizada por los delincuentes. Esto seguro que nos ha pasado a todos: recibir un mensaje de texto o correo electrónico sospechoso de una institución del Estado, cadena de supermercados o entidad bancaria en el que se hace un aviso sobre un dinero a ingresar o a pagar. Estas comunicaciones siempre van acompañadas de un enlace que es la puerta abierta hacia el delito. En caso de pulsar, irás a otra página web en la que estarán en peligro tus datos personales y el dinero de tu cuenta bancaria.

En el último informe sobre el balance de actividad en materia de ciberseguridad durante 2024, el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) informó que durante todo el año pasado se gestionaron un total de 97.348 incidentes de ciberseguridad, de los que 38.000 (43,2% del total) corresponden al fraude online. «El phishing lidera esta categoría con 21.571 casos, como correos falsos simulando ser bancos o empresas conocidas para robar datos personales», informó el INCIBE.

El Banco de España y la ‘estafa’ de la lotería

El Banco de España es uno de los organismos del Estado que suele ser suplantado por los delincuentes virtuales y por ello ha querido emitir un comunicado para avisar a los ciudadanos de esta situación. Todo se debe a la conocida estafa de la lotería, en la que los hackers se hacen pasar por esta institución para informar sobre un premio en El Gordo, La Primitiva o la Lotería Nacional.

«El Banco de España ha recibido numerosas consultas de particulares sobre la autenticidad de ciertos mensajes recibidos por correo electrónico, fax o teléfono en los que se menciona al Banco como entidad depositaria de importantes cantidades de dinero procedentes de premios de la lotería española (El Gordo, La Primitiva, etc.) o de otras fuentes de similar carácter», comienza diciendo el Banco de España emitido a través de su página web.

El Banco de España también informa sobre el funcionamiento de este delito: «En esos mensajes se añade que el cobro de dicho dinero exige al supuesto beneficiario el abono previo de una suma de dinero en concepto de impuestos, pago de hipotéticos certificados (relativos a la lucha contra la financiación del terrorismo o el blanqueo de dinero, supuestos certificados fiscales, etc.), gastos bancarios, gastos de envío, tramitación de un seguro, entre otros».

Por ello, el Banco de España ha querido advertir a los ciudadanos que «no ofrece servicios bancarios a particulares» y que «esas supuestas cuentas de depósito son falsas». «De modo que si recibe algún mensaje relacionado con esos presuntos premios o cantidades depositadas en el Banco de España, sepa que no es veraz», expresó en un comunicado publicado hace meses sobre esta práctica que se ha convertido en tendencia para los delincuentes virtuales.

El INCIBE recomienda ante esta situación hacer caso omiso de estos mensajes o correos fraudulentos y, en caso de creer haber sido víctima de una estafa, lo primordial es ponerse en contacto con el banco y también poner una denuncia ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ya sea la Policía o Guardia Civil.