La Audiencia de Valencia juzgará al hermano de Ximo Puig por falsedad en documento mercantil y estafa

La Audiencia Provincial de Valencia juzgará a Francis Puig, hermano del ex presidente de la Generalitat Valenciana, el socialista Ximo Puig, por un delito de falsedad continuada en documento mercantil en concurso medial con un delito de estafa agravada. Juzgará también la Audiencia a Juan Enrique Adell, socio del hermano de Ximo Puig, por un delito de falsedad continuada en documento mercantil en concurso medial con un delito de estafa agravada, en calidad de cooperador necesario. Y, a las mercantiles Comunicacions dels Ports S.A. y Canal Maestrat S.L. como responsables civiles subsidiarios. Así, se desprende del auto emitido este martes por el Juzgado de Instrucción 4 de Valencia de apertura de juicio oral.

Además, se le ha requerido al hermano de Ximo Puig, en «calidad de responsable civil» a que preste una fianza de 147.589,29 euros. Con la advertencia de que en caso de no presentar esa fianza en el plazo ordenado, se le embarguen bienes de su propiedad «en cantidad suficiente para cubrir dicha suma» o bien que acredite su insolvencia «abriéndose para ello la correspondiente pieza de responsabilidad civil».

Al socio de Francis Puig, Juan Enrique Adell, se le reclama una fianza de 99.614,33 de euros, en los mismos términos que al hermano de Ximo Puig. En caso de no procederse al aseguramiento de los bienes suficientes para cubrir esa fianza, el juez ha decretado que se requiera a Comunicacions dels Ports S.A. y Canal Maestrat S.L. «por el importe exigido a sus administradores».

El caso del hermano de Ximo Puig estalló a raíz de una querella presentada por el PP valenciano. Y tiene su origen en la presunta existencia de un fraude continuado en la obtención de subvenciones públicas destinadas al fomento del valenciano en medios de comunicación por parte de empresas relacionadas con el hermano de Ximo Puig.

A finales de enero de este año, 2025, tal como publicó OKDIARIO, el magistrado, Jorge Martínez, expuso en otro auto que los hechos «pueden ser constitutivos de un delito de estafa y falsedad comprendido en el artículo 779 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal atribuido a Francisco Puig Ferrer y Juan Enrique Adell Bover». Y agregaba que «atendida la pena prevista y la naturaleza y circunstancias de tales hechos es procedente continuar el procedimiento abreviado establecido en el Título III del Libro IV de la Ley de Enjuiciamiento Criminal».

Así, el Ministerio Fiscal, la Abogacía de la Generalitat y la acusación popular, en representación de Eva Ortiz formularon los correspondientes escritos de acusación contra Francis Puig, hermano de Ximo Puig, y Juan Enrique Adell, así como en calidad de responsables civiles subsidiarios las mercantiles Comunicacions dels Ports S.A. y Canal Maestrat S.L.