El Banco de España da otro tirón de orejas al Ejecutivo de Pedro Sánchez. En la misma jornada en que el recién estrenado ministro de Economía, Carlos Cuerpo, se reúne con los presidentes de la gran banca, el órgano encabezado por Hernández de Cos ha advertido que las entidades financieras esperan una contracción de los créditos a hogares para consumo y otros fines en el primer trimestre del presente año.

El economista José Ramón Riera recuerda que «las últimas noticias de Christine Lagarde apuntan a que todavía queda tiempo para paralizar o frenar la inflación en la Unión Europea y que se va a tardar bastante en bajar los tipos de interés». En opinión de Riera, «no cabe ninguna duda de que en el corto plazo, los tipos de interés del crédito al consumo van a volver a subir y por lo tanto, va a ser mucho más difícil que los hogares obtengan financiación para cualquier tipo de operación de consumo, por ejemplo para hipotecas o para cualquier otro tipo de petición de préstamos».

Recorte del crédito a hogares

«La situación de la economía no pinta bien, todos los indicadores son negativos, por lo que si la economía no va bien y los hogares tienen dificultades económicas, el crédito se les va a cortar de forma sustancial», apuntala. Así, si se siguen los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE), las exportaciones han caído durante 8 meses seguidos y el PIB (Producto Interior Bruto) fue una décima inferior en el tercer trimestre en comparación con el anterior, y aunque se espera un ligero crecimiento en hasta 0,5% para el pasado cuarto trimestre, «al menos claramente en el primer trimestre y hasta que no haya un cambio de tendencia en los tipos de interés, esto va a ser duro», agrega Riera.

La Encuesta de Préstamos Bancarios publicada por el Banco de España -realizada entre los pasados 8 de diciembre y 2 de enero- revela que en el último trimestre del año 2023, los criterios de concesión de crédito a hogares para consumo se endurecieron, aunque de forma más moderada que en el trimestre inmediatamente anterior. Así las cosas, la evolución restrictiva de la oferta respondería al «aumento de los riesgos percibidos por las entidades financieras» y, en menor medida, a aspectos relacionados con el capital bancario y su coste. Llama la atención que en todo caso los márgenes en estos créditos a familias para consumo se estrecharan ligeramente en los tres últimos meses del año.

A la par que el porcentaje de solicitudes de crédito rechazadas aumentó en el segmento de financiación a hogares para consumo, la demanda de préstamos se redujo en todos los segmentos. Esta dinámica de rechazo de crédito a hogares también se observó en los trimestres anteriores y la tendencia responde, según el Banco de España, «principalmente, al elevado nivel de los tipos de interés».

El impuesto a la banca se queda

Todo ello a pesar de mantener durante este ejercicio el Impuesto extraordinario a la banca, a pesar de las quejas del sector hacia el ministro de Economía. En este sentido, varios expertos ya alertaron a mediados del pasado diciembre en este periódico que la banca podría incrementar los tipos de los préstamos si desde el Ejecutivo no se suavizaba el impuesto, bien por la vía del tipo de interés o de comisiones.

Respecto de esta cuestión, el Banco de España ha apuntalado en su informe que las nuevas medidas regulatorias y supervisoras -las reformas pendientes de Basilea III por la que se busca gestionar mejor el riesgo de los bancos tras la crisis financiera de 2007-2009- «podrían propiciar un deterioro de las condiciones de financiación de las entidades bancarias» durante el presente año 2024.