La banca de Wall Street vuelve a batir récords y despeja temores de una recesión en Estados Unidos 

Los gigantes bancarios de Wall Street, entre ellos JP Morgan, Goldman Sachs, Bank of America, Citi y otros presentaran resultados a lo largo de la jornada. JP Morgan, el coloso bancario de Estados Unidos, ha sido el primero en calmar a los mercados y superar las expectativas de los analistas durante el tercer trimestre del año con 46.400 millones de dólares en ingresos. Esto equivale a un alza del 16% en su segmento de banca de inversión y una subida del 25% de ingresos en su segmento de mercados. BlackRock, el gestor de fondos más grande del mundo, también batió récords este trimestre, con 205.000 millones de dólares en activos bajo gestión.

Los inversores en el otro rincón del Atlántico están desesperados para algún termómetro que indique la salud de su economía en medio de un cierre de Gobierno prolongado y miran ahora hacia la banca para calmar sus nervios. El shutdown de Estados Unidos ha desviado la publicación de datos macroeconómicos clave como la publicación de los últimos informes del empleo, instrumental en la política monetaria de la Reserva Federal (Fed).

Jamie Dimon, el consejero delegado del prestamista, ha aplaudido la resiliencia de la economía estadounidense, aunque ha alertado del «mayor grado de incertidumbre derivado de las complejas condiciones geopolíticas, los aranceles y la incertidumbre comercial, los elevados precios de los activos y el riesgo de inflación persistente». Bank of America, el segundo mayor banco de Estados Unidos, también presentará resultados en breve.

Es más, los inversores en Wall Street parecen estar descartando un escenario de recesión en 2025. Según la plataforma de apuestas decentralizada, Polymarket, los usuarios sólo ven un 6% de probabilidad de una recesión al cierre de este año, del 70% previo que era el escenario principal en mayo.

[Noticia de última hora, habrá actualización en breve.]