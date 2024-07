Aviso urgente si tienes esta tarjeta: hay malas noticias para ti

Si eres español o vives en Europa, debes de hacerle caso a este aviso urgente del Banco Central Europeo (BCE), sobre todo si tienes esta tarjeta de crédito. El banco central está implementando el euro digital, una moneda virtual similar a otras criptomonedas como bitcoin, pero con respaldo de las autoridades monetarias y con el objetivo de que sea mucho más estable. El problema radica en que este dinero virtual puede acarrear el fin de las tarjetas de Visa o Mastercard tal y como las conocemos.

En concreto, Piero Cipollone, miembro del Comité Ejecutivo del BCE, ha lanzado un aviso urgente que te puede interesar si tienes esta tarjeta. En concreto, el responsable ha insinuado que el desarrollo del euro digital puede traer estos cambios históricos en las formas de pago.

Los españoles disfrutan de la ventaja de poder enviar dinero instantáneamente desde sus móviles. Sin embargo, esta opción no está disponible en muchos otros países europeos.

Por ello, las autoridades monetarias consideran que el euro digital facilitará estos pagos instantáneos en toda Europa. Además, el dinero digital con respaldo del banco central contribuirá a liberar a los países del continente de la preponderancia que las compañías estadounidenses Visa y Mastercard mantienen sobre los sistemas de pago. De alguna manera, lo que el BCE estaría buscando es la independencia de estas mercantiles y que la Unión recuperara estas competencias.

Aviso urgente si tienes esta tarjeta

«Aún no tenemos un equivalente al efectivo para realizar pagos digitales, lo que limita nuestra libertad en un mundo cada vez más digitalizado», ha asegurado Cipollone. Así, el miembro del BCE deja caer el fin de las tarjetas de crédito y la creación de un sistema de pagos independiente.

«A veces podemos utilizar opciones nacionales, como tarjetas bancarias o monederos digitales, para realizar pagos electrónicos en comercios, pero en la mayoría de los países de la zona del euro estas soluciones nacionales no están disponibles y, si lo están, no suelen funcionar para comprar en Internet, dividir facturas entre amigos o viajar en la zona del euro. Por tanto, tenemos que recurrir a tarjetas o soluciones de pago electrónico no europeas —que no siempre se aceptan— y utilizar diferentes métodos de pago», explica el profesional.

Por ello, el banco central se plantea crear un sistema de pago único europeo: «Para remediar estas deficiencias, el BCE está trabajando en un euro digital. Mantenemos plenamente nuestro compromiso con el efectivo, pero queremos llevar sus ventajas también al mundo digital. Un euro digital ofrecería a los consumidores una opción de pago adicional que complementaría al efectivo. Los consumidores podrían decidir si lo utilizan o no».

Así, Cipollone defiende que el euro digital combinaría la conveniencia de los pagos digitales con características similares al efectivo y ofrecería a los europeos la libertad de utilizar un único medio de pago público aceptado en toda la eurozona para pagos digitales en comercios- tal y como hacen los billetes-, en Internet y entre particulares.

Además, el responsable mantiene que funcionaría incluso sin conexión a Internet, permitiendo transacciones con poca cobertura o durante cortes de suministro.

Según las autoridades monetarias, esta moneda virtual facilitaría a las empresas de la zona euro ofrecer soluciones de pagos digitales paneuropeas, aumentando la competencia en un mercado dominado actualmente por unos pocos operadores no europeos, y reduciendo los costes para comerciantes y consumidores. Es decir, daría independencia a los europeos frente a las empresas como Visa o Mastercard.

Además, Cipollone considera que fortalecería la resiliencia y la autonomía estratégica del continente. En un mundo cada vez más fragmentado y dominado por grandes empresas tecnológicas, es crucial asegurar que los europeos puedan realizar pagos asequibles y seguros de manera eficiente.

El profesional también defiende que el nuevo método de pago aumentaría el nivel de privacidad con respecto a las soluciones comerciales actuales. En el caso de pagos sin conexión a Internet, sólo el remitente y el receptor conocerían los detalles de la transacción, según mantiene.

Para los pagos en línea, el miembro del BCE explica que se utilizarían las tecnologías más avanzadas para mejorar la privacidad: «Todos los datos se pseudonimizarían y se mantendrían dentro de la jurisdicción de la UE, beneficiándose con ello de los estándares de privacidad más estrictos del mundo. Nuestro cumplimiento de las normas de protección de datos sería supervisado por autoridades independientes competentes».

Además, Cipollone mantiene que el método de pago que va a sustituir a las tarjetas tradicionales será gratuito para sus funciones básicas: «El euro digital no dejaría a nadie atrás, incluidos los ciudadanos con menos capacidades digitales y financieras y los grupos vulnerables. Mediante una aplicación todos podríamos utilizar un medio de pago inclusivo y accesible».

«El euro digital sería mucho más que una simple opción de pago: acercaría a los europeos en un mundo cada vez más digital e inestable, facilitaría nuestras vidas y preservaría al mismo tiempo nuestra libertad de elección», sentencia.