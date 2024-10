El aviso de Banco de España sobre las monedas: el cambio que te afecta

Pagar en metálico en comercios, bares y demás establecimientos se ha convertido en un rara avis en las nuevas generaciones debido al auge de las nuevas tecnologías y lo que representa el pago con el contactless, que así se denomina al pago sin contacto que tan de moda se ha puesto en los últimos años vía tarjeta, teléfono móvil o cualquier otro dispositivo. El Banco de España ha emitido un comunicado reciente sobre el empleo de modas a la hora de hacer un pago o en una entidad bancaria.

Puede que esto no lo sepas, pero en España los comercios e incluso los bancos no están obligados a aceptar más de 50 monedas a la hora de realizar un pago. Pagar con medio centenar de pequeñas monedas no es una práctica habitual en el día a día de los españoles pero en ocasiones, por diferentes motivos, sí que se puede dar el caso de realizar un pago con mucho cobre. Ante esta situación, comercios, bares o restaurantes tienen la capacidad de poder denegar el pago.

Sobre ello lanzó un comunicado el Banco de España recordando que las entidades bancarias no tienen la obligación de aceptar más de 50 monedas llegando incluso a cobrar una pequeña comisión por realizar el ejercicio contable en el caso de llevar a acabo la acción. «Debes saber que tu banco no tiene obligación alguna de aceptar más de 50 monedas en un pago, salvo que realice actividades delegadas de caja pública, lo que ocurre, por ejemplo, cuando cobra impuestos y tasas municipales», aclaró el Banco de España en un comunicado.

El Banco de España y el pago con monedas

«Ten presente que para estos supuestos las entidades pueden pactar el cobro de la llamada comisión de recuento. El cobro de dicha comisión no se aleja de las buenas prácticas bancarias, siempre y cuando, eso sí, se informe debidamente de su existencia y de la forma de calcular su importe», avisa el Banco de España sobre la comisión que pueden cobrar en el caso que un cliente presente un gran número de monedas en una entidad bancaria.

Esta institución también deja claro en el comunicado emitido al respecto que: «Lo importante en estos casos es lo que hayas pactado con tu banco: si la entidad trabaja con empresas externas para brindar estos servicios y ocurre algún problema no podrá poner como excusa sus compromisos con los terceros, salvo que así se acuerde expresamente».

Así que ya sea tanto a nivel comercial como bancario, debes saber que si quieres realizar un pago con más de 50 monedas este puede ser perfectamente denegado. Así que siempre mejor no realizar esta práctica para ahorrarte problemas o posibles cobros de más por la comisión de la entidad bancaria.

El futuro del pago en metálico

A pesar de que las nuevas generaciones apuestan en mayor medida por el pago con tarjeta u otros dispositivos electrónicos, lo cierto es que el pago con metálico aún sigue siendo el más utilizado en España. Hay que tener en cuenta que la población mayor representa el mayor grueso en nuestro país y las generaciones más longevas siguen decantándose por el pago en efectivo por mayor comodidad y más sensación de seguridad.

Por ello, en el último informe realizado por el Banco de España sobre los hábitos del uso del efectivo se ha constatado que «el dinero en efectivo sigue siendo el medio de pago que mayor porcentaje de personas usa a diario en establecimientos físicos, seguido por la tarjeta y los dispositivos móviles (teléfono y reloj)».

Otras conclusiones que se extraen en este informe del año 2023, además de que el uso del pago con tarjeta y otros dispositivos ha aumentado de forma considerable, es que la percepción del futuro del pago en metálico varía con la edad. «El 39% de los menores de 35 años cree que su uso de efectivo disminuirá, en contraposición a los mayores de 64 años, entre quienes solo un 16% considera que su uso será menor a un año vista», afirma. «Las personas de más de 55 años y quienes poseen estudios básicos usan dinero en efectivo a diario en mayor medida. El uso diario de efectivo aumenta a medida que se incrementa la edad: del 48% entre los más jóvenes hasta el 77% entre los mayores de 54 años», sentencia el informe.

Por lo que respecta a los motivos del pago con tarjeta, el 29,3% de los encuestados dejó claro que era por comodidad, el 23,3% por costumbre, el 17,3% por llevar un mayor control de los gastos familiares y el 8,1% por motivos de seguridad.