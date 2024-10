Carlos Rodríguez Braun, catedrático de Historia del Pensamiento Económico y reconocido liberal de origen argentino, ha concedido una entrevista a OKDIARIO para hablar de su nuevo libro, El pensamiento de Milei, en la que ha desvelado que es un ex profesor del actual Gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá. El autor ha querido valorar el nombramiento del ex ministro como cabeza del banco central. Considera que es una injerencia del Estado, pero sólo un poco más «descarada» que las que ha habido hasta el momento.

El liberal considera que ex presidentes de España, como Felipe González, ya hicieron jugadas parecidas a las que está realizando el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Sin embargo, el ex profesor de Escrivá considera que el actual Ejecutivo socialista está dando pasos que no se habían dado antes.

Pregunta.- ¿Qué opina del nombramiento de Escrivá y del asalto institucional de Sánchez?

Respuesta.- Hay que situarlo en perspectiva. Había un humorista español maravilloso que se llamaba Gila y que vivió años en Buenos Aires. Yo lo veía en la televisión a finales de los 60 y principios de los 70. Una de las frases que dice Gila es África es como el jardín de casa, pero a lo bestia. Pues este Gobierno es como todos los gobiernos, pero a lo bestia. Quiero decir, todos ellos han tenido siempre injerencia en las instituciones. Ya tenemos unos estados que son inmensos. La tradición de meterse con las instituciones es muy antigua.

Ahora se está hablando de que es un escándalo que Pedro Sánchez esté manipulando el Tribunal Constitucional. Oye, Felipe González también lo hizo con Rumasa. Y corría el año 83. ¿Qué es lo que tiene Pedro Sánchez? Que es más descarado, más insolente, más lenguaraz. Pero vamos, que todos los estados del mundo manipulan todo lo posible. En todas partes cuecen habas.

Es verdad que Pedro Sánchez da un paso más. Pensemos en el CIS, por ejemplo. ¿Qué ha pasado con el CIS? Que tenía una fama extraordinaria, de gente muy competente y relativamente independiente, y ahora es visto como un apéndice del Gobierno. Ya se hacen bromas: «Oye, tú eres como Tezanos». Se convierte en parte del lenguaje popular. Lo mismo cuando hay una actualización al alza de las cifras de crecimiento, enseguida se sospecha de que algo raro está pasando.

Ex profesor de Escrivá y su nombramiento

Terminemos con lo del Banco Central. A ver, la independencia de los bancos centrales es siempre un poco relativa. Los bancos centrales son criaturas políticas. Fueron inventadas y creadas por los estados para poder financiarse. Como el Banco Central y el Estado monopolizan la moneda, si la devalúan, como pasa por ejemplo en Argentina, eso deslegitima políticamente a los gobernantes y al organismo.

Hay que tener una apariencia de que, en el caso de la moneda, no te voy a robar como haría si hubiera una inflación muy elevada. En el fondo, siempre pienso que son nostalgias del patrón oro, es decir, nostalgia de la idea de que la moneda está a salvo porque los políticos no meten sus sucias manos en ella. Pues la verdad que sí. La verdad es que meten mucho las manos. En este caso no es: «Oh, ¡qué escándalo! El gobierno se mete con el Gobernador». Siempre se metió la política en la designación, en España y en todos los países del mundo.

No pensemos que es un desastre único o particularmente malo con respecto a España. ¿Qué es lo que es? Lo mismo que antes. Es un paso más allá, no guarda las formas. No voy a decir nada más sobre Escrivá porque resulta que es un antiguo alumno mío. Me cuesta mucho criticar a un antiguo alumno.