Avangrid, la filial de Iberdrola en Estados Unidos, ha informado este martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que renuncia a la fusión con PNM Resources por el incumplimiento de las condiciones previstas para el cierre de la operación.

En concreto, la empresa energética ha asegurado al organismo que «Avangrid, Inc., sociedad participada al 81,5 % de su capital social por Iberdrola, S.A., ha anunciado con esta fecha su decisión de resolver el contrato de fusión suscrito con PNM Resources, Inc. el 20 de octubre de 2020, al no haberse cumplido en el plazo contemplado al efecto las condiciones previstas en el mismo para el cierre de la operación».

Iberdrola y la fusión

En los primeros días de enero de 2022, Iberdrola manifestó su intención de adquirir PNM Resources mediante su rama, mediante la ampliación del vencimiento del acuerdo de fusión pactado entre ambas empresas con el fin de impulsar su expansión en el mercado estadounidense.

La operación suponía un valor de empresa implícito de aproximadamente 8.300 millones de dólares (unos 7.007 millones de euros), considerando una deuda neta más ajustes de aproximadamente 4.000 millones de dólares (unos 3.377 millones de euros).

La compra tenía como objetivo la formación de una de las principales empresas del sector en América del Norte, con diez compañías eléctricas reguladas en seis estados (Nueva York, Connecticut, Maine, Massachusetts, Nuevo México y Texas) y la tercera operadora de energías renovables en el país, con presencia en un total de 24 estados.

Avangrid en Estados Unidos

En diciembre, Iberdrola, a través Avangrid, logró un fallo favorable de la Comisión Federal Reguladora de Energía (FERC) de Estados Unidos en un litigio que tenía abierto por la crisis energética de California en 2000-2001 por una posible manipulación del mercado de la electricidad, por el que se enfrentaba a una sanción de 371 millones de dólares (unos 338 millones de euros).

La FERC concluyó en el fallo que el contrato es «justo y razonable». Avangrid afirmó entonces que no puede predecir si las otras partes de la acción solicitarán una nueva audiencia o una apelación.

La disputa legal se extendía por más de dos décadas, iniciándose en 2002, cuando dos agencias de California llevaron el acuerdo de energía a largo plazo a los tribunales. En este caso, Iberdrola Renewables actuaba como vendedora, mientras que el Departamento de Recursos Hídricos de California (CDWR) ejercía como comprador. Las agencias alegaron que los términos y condiciones del acuerdo de compra de energía eran injustos e irrazonables, pero, finalmente, la justicia le dio la razón a la compañía dirigida por Ignacio Sánchez Galán.