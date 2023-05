Atención: evita a toda costa hacer transferencias urgentes estos días

Estamos a final de mes, los pagos llegan y hacer transferencias urgentes estos días es casi una necesidad, pero cuidado, es mejor evitar realizar determinados trámites. Las transferencias son uno de los procesos que llegamos a cabo con más frecuencia. Un elemento que nos lleva a tener más dinero o enviarlo, entre las cuentas de la familia o alguna de trabajo que nos llega siendo muy esperada. Si haces transferencias urgentes estos días, será mejor que las evites a toda costa, podrías tener un problema que se repite una y otra vez.

Evita a toda costa hacer transferencias urgentes estos días

Hay un motivo para no hacer transferencias urgentes estos días. Determinados momentos del mes o de la semana no son demasiado favorables para realizar estos trámites. Aunque sean casi indispensables, será mejor que las retrases en la medida de lo posible o puedes tener más de un dolor de cabeza inesperado.

Hacer una transferencia siempre impone respeto, especialmente si es urgente, estamos pendientes de que llegue, de que esté todo correcto y no haya ningún error. No hay margen de maniobra para corregirla, con lo cual, deberíamos intentar hacerla de la mejor manera posible a la primera, pero no durante estos días.

Si es urgente será mejor que lo hagas en viernes o festivos. No llegará a su hora a no ser que pagues de más por el trámite. Es cuando los bancos cierran sus puertas, con lo que te puedes encontrar con una desagradable sorpresa. Por un lado, tardará más en llegar. Teniendo en cuenta los plazos de recepción de estas transferencias.

Unas 24 o 48 horas, dependiendo de la entidad o hasta 4 días si las enviamos fuera de nuestro país. Si es urgente será mejor que esperes a un día laborable, un lunes a primera hora que sabes que podrás gestionar ese envío de dinero con los de la entidad bancaria y también tú mismo desde la aplicación del banco.

Es una forma de conseguir que todo salga mejor, sin esperar de más. Si cae en fin de semana, no llegará hasta el lunes, por lo que no sirve de nada que la envíes a última hora del viernes. Lo mismo sucede cuando se trata de un festivo, no llegará a su hora, sino más bien todo lo contrario, acabará entrando en la cuenta correspondiente el primer día laborable.