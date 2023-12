Así es la ayuda de 10.000 euros del SEPE para estas personas

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) es el organismo encargado de administrar los subsidios y las prestaciones por desempleo en nuestro país. Cuando alguien se queda sin empleo de manera involuntaria, tiene la opción de solicitar la prestación contributiva por desempleo, cuyo monto varía entre los 560 y los 1.575 euros mensuales. No obstante, muchas personas sin empleo se pregunta qué ocurre si una persona no cumple los requisitos para acceder a esta prestación.

Para poder obtener la prestación contributiva por desempleo, se requiere haber cotizado un mínimo de 360 días en los últimos 6 años antes de la situación de desempleo. En situaciones donde no se cumplen estos requisitos, el SEPE ofrece un subsidio por insuficiencia de cotización, una prestación no contributiva que está destinada a ciudadanos con escasos recursos económicos y que no califican para otro tipo de ayuda. Su propósito es poder garantizar ingresos mínimos a quienes se encuentran en esta circunstancia.

El SEPE explica que aquellos trabajadores que han trabajado menos de un año pueden acceder a este subsidio por desempleo. La duración de esta ayuda va a depender de los meses que se haya cotizados y de si tienen responsabilidades familiares. Además, las cotizaciones que permiten acceder a este subsidio no se van a tener en cuenta para futuras prestaciones contributivas.

Los requisitos para solicitar esta ayuda son los siguientes:

Estar en situación legal de desempleo

Estar inscrito como demandante de empleo

Haber cotizado al menos 3 meses si se tienen cargas familiares, o al menos 6 meses si no se tienen.

Los ingresos no pueden superar el 75% del salario mínimo interprofesional.

La duración y el monto de la prestación va a depender del período de cotización y de si se tienen cargas familiares. Para quienes tienen cargas familiares, la ayuda se extiende durante 3, 4 o 5 meses si han cotizado durante 3, 4 o 5 meses respectivamente. Si el período de cotización es de 6 meses o más, el subsidio dura 21 meses. Para quienes no tienen cargas familiares y han cotizado 6 meses o más, la prestación se otorga durante 6 meses.

Cotización insuficiente del SEPE

El subsidio por cotización insuficiente asciende al 80% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), equivalente a 480 euros al mes en el año 2023. Así, alguien con cargas familiares y que ha trabajado seis meses tiene derecho a 21 meses de prestación, lo que suma un total de 10.080 euros. Esta ayuda busca brindar un sustento económico a aquellas personas que no reúnen los requisitos para otros tipos de prestaciones por desempleo y necesitan tener un respaldo financiero en momentos de incertidumbre laboral.

El subsidio por insuficiencia de cotización del SEPE es un recurso fundamental para quienes no cumplen los requisitos para otras prestaciones por desempleo. Al garantizar ingresos mínimos, se convierte en un respaldo indispensable para aquellos ciudadanos que tienen escasos recursos y que enfrentan una situación de desempleo. Esta ayuda, aunque está condicionada por el tiempo cotizado, va a representar una forma de apoyo durante periodos económicos difíciles, asegurando de esta forma un colchón financiero necesario para enfrentar la incertidumbre laboral y mantener una estabilidad básica en el día a día.

Objetivo del SEPE

El SEPE se convierte de esta manera en una entidad vital en la red de seguridad social, al ofrecer una opción para aquellos que no reúnen los criterios necesarios para la prestación contributiva por desempleo. Este subsidio representa una ayuda muy valiosa para quienes atraviesan momentos de inestabilidad laboral y necesitan un respaldo financiero esencial para cubrir sus necesidades básicas.

El Subsidio por Insuficiencia de Cotización del SEPE se posiciona como un recurso crucial en la garantía de un sustento mínimo para quienes, por diversas razones, no pueden cumplir con los requisitos de cotización para otras ayudas por desempleo. Esta asistencia, más allá de ser una medida económica, representa un soporte emocional y social, ofreciendo un alivio ante la incertidumbre laboral y proporcionando estabilidad financiera en momentos críticos, marcando una diferencia significativa en la calidad de vida de quienes se encuentran en estas condiciones.