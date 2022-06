Aprovecha las rebajas de H&M Home para dar un cambio a tu salón con estos cojines

Estamos por fin en época de rebajas de modo que nada como aprovechar para comenzar a ver qué prendas de verano necesitamos para ahorrar dinero y vestir de forma adecuada durante esta temporada de calor. Unas rebajas que además también se dan para otros muchos productos y en el caso de H&M, no sólo tenéis su colección de ropa ahora rebajada, sino que también todo aquello que pertenece a su sección para el hogar. De hecho, te sugerimos ahora que aproveches las rebajas de H&M para dar un cambio a tu salón con estos cojines.

Los cojines rebajados que arrasan en H&M

Ahora que ya estamos en verano, seguro que te apetece cambiar un poco el estilo de tu hogar, para que se vea más fresco y con los colores que definen esta estación. Una de las mejores ideas al respecto será la de cambiar el textil de la casa, entre los que tenemos los cojines y sin duda alguna, H&M Home tiene los más bonitos, con mejor estilo y a un precio que mejor que aproveches.

De este modo, si deseas que tu salón luzca elegante y fresco este verano, nada como elegir el modelo de cojín que ahora te mostramos. Se trata de la funda de cojín con borlas que se presenta en color blanco natural, combinado con un rosa envejecido para un estilo realmente único.

El detalle de las borlas, teniendo en cuenta que estas marcan ahora tendencia es todo un acierto. Tu sofá, o también tu cama, adquirirá un estilo «vintage» que es perfecto para este verano, combinado por ejemplo con cortinas del mismo tono o una colcha también en tonalidades clara.

La funda tiene unas medidas de 48x 60 cm y su precio roza los 25 euros, pero dado que ya estamos en rebajas H&M Home le aplica ahora casi el 50% de descuento de modo que sólo nos va a costar 12,99 euros.

La composición es de 100% algodón de manera que será fácil lavarla cuando queramos aunque teniendo en cuenta la temperatura para que no se nos encoja. De este modo, tan sólo deberás coger la funda, quitarle el relleno que le hayas puesto para formar el cojín y meter en la lavadora a una temperatura que mejor que no supere los 30 grados o puedes también limpiar en seco. No usar la secadora para el secado y si la quieres planchar será mejor que la temperatura sea media para evitar quemaduras o marcas.