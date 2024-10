Anuncio inesperado de Hacienda: afecta a los mutualistas jubilados y son malas noticias

Hacienda tiene una cuenta pendiente con los mutualistas que cotizaron de más en su día por un error de la Agencia Tributaria. La Administración tiene hasta final de año para ponerse al día con este grupo de trabajadores a los que ampara una sentencia del Tribunal Supremo. Los que reclamaran las cantidades en el ejercicio de la renta correspondiente a 2023 tendrán que recibir un ingreso en los próximos meses. Por ello, desde el Gobierno habilitaron un canal para facilitar el trámite a los afectados.

Los mutualistas jubilados llevan en el foco de la noticia un par de años después de una histórica sentencia del Tribunal Supremo de la que se especula que saldrán beneficiados alrededor de cinco millones de personas repartidas en toda España. Todo después de que el Alto Tribunal diera la razón a un trabajador de Mutualidad Laboral de la Banca que cotizó de más por sus pensiones por un error de la Agencia Tributaria. A esta sentencia también se han agarrado cientos de mutualistas de otros sectores como pueden ser las eléctricas, el comercio, la metalurgia, los astilleros y la pesca y la construcción.

Así que esta sentencia beneficia a las personas que realizaron aportaciones a mutualidades con anterioridad al 1 de enero de 1967. «La parte de la prestación de jubilación que corresponda a las aportaciones anteriores a 01/01/1967 se reducirá al 100%. Es decir, no tributará esta parte de pensión», informa la Agencia Tributaria. Además de este grupo, otra sentencia del Tribunal Supremo también ampara a los que cotizaron de más entre el 1 de enero de 1967 y el 31 de diciembre de 1978. «La parte de la prestación de jubilación que corresponda a las aportaciones efectuadas en ese período se reducirá en un 25%. Es decir, sólo tributará el 75% de esta parte de la pensión», indican desde Hacienda.

De esta manera, los que estos dos grupos podrán reclamar hasta el 100% y el 25% de lo cotizados de más en su día en los ejercicios correspondientes entre 2019 y 2023, que son los años que aún no han prescrito. Por ello, la Agencia Tributaria habilitó una canal para facilitar la reclamación de los perjudicados por un error de la Administración de los cuales muchos ya han solicitado el dinero e incluso han recibido el ingreso. Las cuantías van desde los 800 euros a los 4.000 euros que recibirán las personas en función de lo pagado de más en su día. No están dentro de este grupo las satisfechas por Clases Pasivas, autónomos, los que recibieron en su día pensión de viudedad o los que reciben pensiones no contributivas.

¿Cuándo devuelve Hacienda el dinero a los mutualistas?

Para poder reclamar el dinero por lo cotizado de más en su día los primero que se debe hacer es acudir al canal habilitado por la Agencia Tributaria en la que los beneficiarios tendrán que rellenar un formulario en el que sólo tendrán que incluir los datos personales y el número de cuenta al que tiene que ir el ingreso en el caso aceptado. No será necesario aportar más documentos ya que en Hacienda tendrán todos los registros. En caso de necesitarlo la Administración requerirá mayor documentación.

«No será necesario adjuntar a la solicitud ningún tipo de documentación, puesto que, en general, la AEAT ya contará con la información precisa para la resolución de la solicitud. No obstante, en el caso de que no sea posible resolver una solicitud concreta con la información disponible se podrá requerir de los interesados a posteriori la aportación de la documentación que resulte necesaria», indica en su canal habilitado para hacer la reclamación.

Millones de personas que reclamaron desde el pasado mes de marzo las cantidades correspondientes a 2020 y 2023 ya han cobrado su dinero y los que lo hayan hecho con posterioridad lo harán próximamente. Hacienda se pone un plazo de seis meses para rendir cuentas con los mutualistas que pagaron de más en su día por un error de la Agencia Tributaria. También hay que tener en cuenta que, como ocurre con la campaña de la declaración de la renta, Hacienda se pone un plazo hasta el próximo 31 de diciembre. A partir de ahí empiezan a correr unos intereses de demora que pueden llegar a ser de hasta un 4%. Aún así, lo normal es que la Administración se ponga al día con los beneficiarios antes de final de año.

Esta devolución de hasta 4.000 millones a alrededor de cinco millones de mutualistas jubilados supone un gran varapalo de las arcas públicas, que tiene que devolver de forma obligatoria estas cantidades.