Angelo Meda (Banor Capital): «Las empresas alemanas no ven signos de mejora tras el plan fiscal»

Angelo Meda es gestor de, un fondo domiciliado en Luxemburgo e integrado dentro de la gestora Banor Capital , parte del grupo de empresas Banor que cuenta con 14.000 millones de euros bajo gestión a escala global. La gestora nació como especialista en el mercado italiano, con sede en, aunque ahora tiene presencia en otros países de Europa, incluidos

PREGUNTA.- ¿Cuál es el riesgo más subestimado para los mercados europeos de cara a 2026?

RESPUESTA.- Como principal riesgo, diría que la fragmentación de Europa será el mayor reto en 2026. Probablemente, estemos cerca de una tregua entre Rusia y Ucrania, pero Europa sólo funciona si está unida, si trabaja conjuntamente. En mi opinión, éste es el riesgo más importante: hay dos gigantes, Estados Unidos y China, y Europa se encuentra en medio.

La política francesa también es algo que se ha tenido en cuenta en los últimos meses, la economía alemana en particular. En concreto, hemos visto el plan alemán de defensa, pero, hablando con empresas alemanas, aún no hay señales de mejora. Añadiría también el riesgo en China, además de exposición al dólar estadounidense, ya que estamos viendo esta divergencia en la política de tipos de interés del Banco Central Europeo (BCE) y la Reserva Federal (Fed).

P.- ¿Siguen siendo atractivos los bancos españoles tras la fuerte subida de los valores financieros europeos, o prevé un cambio en las rentabilidades de cara a 2026?

R.- En España estamos analizando algunas historias, algunas empresas que tuvieron salidas a bolsa mediocres, pero en las que vemos valor. Un ejemplo es el conglomerado de lujo Puig, o empresas como Hotelbeds y Fluidra. Nos centramos en nombres industriales y de consumo, más que en bancos por el momento. En España, sólo estamos enfocados en los grandes bancos.

P.- Como Banor es especialista en el mercado italiano, ¿cuánto riesgo político ve en el mercado italiano a día de hoy?

R.- ​​En el sur de Europa, el riesgo político se percibe como muy bajo. En Italia estamos cerrando el presupuesto, el Gobierno ha demostrado que el equilibrio fiscal es una prioridad, el déficit está bajo control y la percepción del mercado ha sido muy baja. Yo diría que el riesgo político es totalmente nulo. Estamos más centrados en Francia, que ahora se encuentra en el ojo del huracán.

Nos preocupa la fragmentación de Europa, seguimos creyendo que hay diferencias de opinión con Rusia, ahora ya no hay diferencias en materia económica, hay bastante convergencia en cuanto a la consideración de los presupuestos y el control del déficit, la fragmentación se da más en temas políticos y esto está creando cierta fricción.

P.- Sus posiciones en Alibaba destacan en un fondo value enfocado en valores en Europa. ¿Cuál es el papel de estos valores no europeos en su estrategia, y cómo gestionan el riesgo geopolítico?

R.- Nuestra estrategia consiste en invertir principalmente en países europeos con un 51% en Europa. Generalmente, es un 70%. Sin embargo, en las asignaciones minoristas, siempre estamos atentos a lo que hacen Amazon o Alibaba.

Alibaba ha sido duramente castigada por el Gobierno chino en el pasado y creemos que, por varias razones, se trataba de una oportunidad táctica para nosotros en partes residuales de la cartera. No podemos invertir en mercados emergentes, así que siempre invertimos a través de EEUU, y en su conjunto son el 5% de la cartera.

P.- ¿Cuál es su postura respecto a la defensa, tiene algunas posiciones en el sector?

R. Por el momento, no. Hemos estado invirtiendo en estos valores entre 2021 y 2023, una de nuestras principales posiciones era Leonardo, y estábamos considerando a Indra. Creemos que se puede invertir en defensa. Cuando invertimos en Leonardo, fuimos muy activos en materia de gobernanza, asegurándonos que se cumplieran con las leyes sobre armas. El problema ahora es que creemos que el sector de defensa está descontando el impacto del gasto público.

P.- Banor Mistral no tiene una exposición evidente al sector automovilístico. ¿Es una decisión deliberada dada la incertidumbre en torno a la electrificación, la competencia china y la regulación?

R.- Tenemos una posición en Porsche. Creemos que la divergencia no está justificada, estamos más centrados en los componentes de automóviles, porque creemos que, por un lado, los fabricantes de equipos chinos están llegando a Europa, y en cinco o diez años, los chinos ganarán mucha cuota de mercado, por lo que para empresas como Stellantis y Renault, la competencia será dura.

Somos más optimistas con respecto a marcas de lujo como BMW y Porsche, dado que creemos que seguirá habiendo demanda. No es una cuestión de regulación, pero no tenemos claro cuál es la situación del consumidor europeo, por lo que preferimos permanecer en sectores más defensivos, y el sector del automóvil ha estado subiendo los precios. Si el consumidor europeo está menos interesado o tiene menos dinero el año que viene, probablemente la primera parte que se recortaría sería el sector del automóvil.