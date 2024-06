Carlos Aso, CEO de Andbank y vicepresidente ejecutivo de MyInvestor, asegura que los tipos de interés no volverán a las tasas registradas antes de la escalada inflacionista y que se mantendrán alrededor del 2,5% durante los próximos diez años. Así lo declaró la semana pasada en el seminario que organiza esta semana la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), y al que ha acudido OKDIARIO.

Además, el responsable de MyInvestor defiende que la entidad tratará de mantener una alta rentabilidad tras las políticas monetarias expansivas para ser más competitivos frente a otras compañías. Es decir, las futuras rebajas de los tipos de interés no van a desanimar al neobanco.

«Estamos teniendo un margen entre el pasivo y el activo de alrededor del 1%. Pensamos que ese 1% se puede mantener. Reduciremos la remuneración a la par que se van reduciendo los tipos de interés, pero con posterioridad, para tratar de hacer la oferta más atractiva y para que los clientes se animen», explica el vicepresidente ejecutivo de MyInvestor.

Así, lo que busca MyInvestor es que sus clientes «inviertan y busquen batir la inflación», algo que «probablemente no vayan a hacer con los depósitos a largo plazo».

«Nosotros tenemos de margen el 1% frente al 3% o 3,5% que tiene la banca universal minorista en España. Por tanto, tenemos margen suficiente para ser mucho más competitivos», insiste Aso.

Rebaja de los tipos

Sin embargo, la futura rebaja de los tipos de interés puede suponer un reto para MyInvestor, así como para todos los ahorradores en general, independientemente de la entidad bancaria que elijan. Con todo, la participada de Andbank tiene en cuenta las posibles consecuencias derivadas de las futuras decisiones del Banco Central Europeo (BCE).

«En un escenario de bajada de tipos, mientras los tipos no bajen del 0,5% o del 1%, vamos a tener tipos supercompetitivos y ofertas muy buenas», defiende el responsable. «Si los tipos se van al 0,5% no queda mucho margen de ser atractivo en contraposición con el sector que no remunera nada», asegura.

Sin embargo, MyInvestor no contempla ese escenario: «No nos preocupa. El entorno que se prevé es de bajadas de tipos entre octubre y diciembre de 2025 para ir acabando en el entorno del 2,75% o del 2,50%».

Esta tendencia se mantendrá durante los próximos diez años: «Lo que están descontando las curvas es que vamos a tener tipos del 2,50% en la próxima década. Por tanto, es un escenario suficientemente bueno como para poder ofrecer un 2%».

MyInvestor trabaja para poder mantener sus gastos controlados y afianzar esta rentabilidad competitiva. «Estamos trabajando para ver cómo aprovechamos las nuevas tecnologías en un negocio que no tiene oficinas, pues no queremos oficinas».

La razón de su rechazo a abrir oficinas es que considera que ese gasto se puede aprovechar para otras inversiones más rentables: «Pensamos que hay que mantener esa eficiencia de costes bajos, que es lo que permite darle al cliente el mejor producto en términos de remuneración, y para ello apalancarnos lo máximo posible en la inteligencia artificial».

El FMI y los tipos de interés

Por su parte, otras instituciones también prevén que los tipos se mantengan alrededor del 2,5%. De hecho, el Fondo Monetario Internacional (FMI) pidió el pasado 20 de junio «relajar» su actual política monetaria y rebajar los tipos de interés hasta dejarlos en torno al 2,5% a finales del tercer trimestre de 2025. Actualmente, el BCE mantiene los tipos de interés en el 4,25% después de la rebaja de primeros de junio, la primera en varios años.

«Una relajación monetaria continuada y gradual permitiría mantener ancladas las expectativas de inflación y evitar una política monetaria demasiado restrictiva», señaló el informe del FMI sobre la economía europea que presentó la presidenta de la organización, Kristalina Georgieva, a los ministros de Economía de la eurozona, reunidos en Luxemburgo.

El texto señala que «las perspectivas de inflación pueden cambiar con el tiempo a medida que se disponga de más información», lo que, a su vez, puede repercutir en «el curso adecuado de la política monetaria», aunque admite que tomará «en última instancia las decisiones en función de la información disponible». Por tanto, la perspectiva de Andbank no está muy alejada de lo que piensan los organismos internacionales.