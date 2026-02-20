Morinvest, la sicav propiedad de Alicia Koplowitz, se ha posicionado en Indra tras invertir 557.000 euros y comprar 11.475 acciones, según ha detallado la firma en su documento de cierre del segundo semestre de 2025 a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

De esta forma, si se tiene en cuenta el precio de las acciones de Indra a cierre del pasado año 2025, que era de 48,54 euros, dicha inversión supondría la compra de las mencionadas 11.475 acciones, lo que representa un 0,006% del total de títulos de la firma de defensa y tecnología.

En concreto, el peso de la participación en Indra representa una parte muy pequeña dentro del total de inversiones del fondo, llegando a significar sólo un 0,08% del total.

Koplowitz invierte en Indra y sale de Cellnex

Por otra parte, Koplowitz ha salido de la tecnológica catalana Cellnex, al desprenderse de una participación valorada en 141.000 euros, y de Proeduca Altus, sociedad holding de un grupo de firmas de enseñanza universitaria online como la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR).

En esta última empresa mantenía una participación valorada en 28,7 millones de euros a cierre del pasado mes de junio, pero en el segundo semestre del año ya no tenía ninguna posición abierta en la misma.

Dentro de la bolsa española, sus dos otras apuestas son Amadeus, dedicada al software en el ámbito de los viajes, en la que mantiene 116.000 euros, y Banco Santander, entidad en la que ha aflorado una participación de 127.000 euros en el último semestre.

En cualquier caso, la cartera de renta variable española es muy reducida en su sicav (unos 800.000 euros, el 0,12% del patrimonio) y el grueso de la inversión está en renta variable extranjera y fondos. En total, la cartera alcanza los 659 millones de euros.

En este sentido, destaca el fabricante de chips Nvidia, en el que la sicav de Koplowitz tiene más de 6,3 millones de euros, una cifra que representa casi el 1% de su cartera total; Amazon, con otros 5,8 millones; y Microsoft, en la que mantiene una participación de 5,3 millones de euros.