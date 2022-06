La alfombra de exterior que necesita tu jardín está tirada de precio en Leroy Merlin

Quien tiene la suerte de tener un jardín en casa tiene un verdadero tesoro, especialmente cuando llega el verano ya que es la época del año en la que más partido se le saca, por lo que hay que procurar que no le falte de nada para tenerlo lo mejor y más bonito posible. Hoy te mostramos una alfombra de exterior de Leroy Merlin que te va a flipar tenerla en tu jardín y que te puedes llevar tirada de precio… ¡querrás tenerla hoy mismo!.

Leroy Merlin es uno de los establecimientos especializados en jardinería que más artículos ofrece al público, y es que en sus tiendas puedes encontrar todo lo necesario para tenerlo totalmente equipado, por ejemplo césped, mobiliario, piscinas, decoración, herramientas y maquinaria para sus cuidados… Sea lo que sea que necesites para tu jardín, en la cadena francesa lo encontrarás.

La alfombra de exterior de Leroy Merlin que querrás para tu jardín

Se trata de la Alfombra yute INSPIRE Ronda, una bonita alfombra redonda con 1 m de circunferencia que le dará un toque aún más natural y espectacular a cualquier zona del jardín en el que la quieras colocar. El precio de esta maravilla de alfombra es actualmente de 34,99€, un precio que merece la pena pagar ya que es una alfombra de calidad.

Esta alfombra exterior de Leroy Merlin es una alfombra de yute con un diseño liso y actual que encajará a la perfección con la decoración del jardín, o incluso con la del interior de tu hogar si decides colocarla en alguna estancia interior, ya que además es compatible con suelos radiantes. Es importante destacar que es una alfombra hecha a mano con yute, una fibra natural 100% ecológica y biodegradable.

Disponible en varios tamaños, no es lavable, por lo que no debes meterla en la lavadora ni sumergirla en agua, pasa un paño cada vez que la quieras limpiar, o una escoba suave. La alfombra no tiene base antideslizante, por lo que para mayor seguridad la puedes comprar aparte y ponérsela para evitar resbalones. Leroy Merlin ofrece una garantía de tres años con la compra de esta alfombra.

Propiedades del yute

Como ya hemos comentado, el yute es una fibra natural, y entre sus propiedades destacan las siguientes: